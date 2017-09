Padres piden reubicar Colegio Preparatorio Orizabeño

Padres de familia y alumnos del Colegio Preparatorio Orizabeño (CPO), Escuela Vespertina de Bachilleres de Orizaba (EVBO) y sistema sabatino solicitaron al diputado local, Rogelio Rodríguez García, su intervención para que se dé una reubicación del plantel, ya que a pesar de lo señalado por el INAH y PC estatal consideran que el inmueble que ocupan no reúne las condiciones de seguridad.



A la reunión, que se llevó a cabo en el auditorio Independencia de palacio, se había convocado al alcalde Juan Manuel Diez y autoridades educativas, pese a lo cual nadie de estos acudió, así como tampoco los directivos de las instituciones que ahí se albergan; no obstante, se llevó a cabo con la presencia del diputado local, a quien la comunidad escolar le dio en antecedente de los orígenes del edificio.



Padres de familia y alumnos plantearon ahí su preocupación por las condiciones del plantel, que presenta grietas en sus muros y techos y problemas en sus columnas, por lo que se desea la reubicación.

\"Solicitamos la reubicación del Colegio para salvaguardar la integridad de todos nosotros\", expresaron.



Tras escuchar diversas opiniones de los presentes, el diputado se comprometió a ser portavoz de esta demanda ante las autoridades competentes.



Entre tanto esto ocurre, se acordó que se buscará un lugar en donde los jóvenes puedan recibir asesorías y así no se atrasen, ya que los padres se niegan a que sus hijos tomen clases en dichas instalaciones.



A la reunión se esperaba la presencia del alcalde Juan Manuel Diez Francos, así como de las directoras del turno matutino, vespertino y sabatino, Adriana Martínez Amador, Nicteha Peralta y Miriam Pérez García, respectivamente, y la supervisora escolar de la zona 04, Patricia Reyes Diz, quienes nunca llegaron.