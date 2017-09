Alumnos de Texistepec tendrán clases en aulas de nylon

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-23-19:10:32 Texistepec Alumnos tomarán clases este lunes en aulas de nylón en Texistepec al sufrir afectaciones graves en dos aulas de la escuela Ignacio Manuel Altamirano

Cerca de 500 alumnos de dos turnos de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano tomarán clases en aulas de nylon ante el temor de colapso de 4 aulas de esa institución escolar, en esta cabecera municipal.



Así lo acordó la Sociedad de Padres de familia luego de detectar fallas en la estructura que soporta dos aulas ubicadas en el segundo piso y una cantidad igual en el primero, por lo que para evitar riesgos de un colapso, decidieron suspender actividades en el lugar en tanto no llega al lugar la dirección municipal de protección civil y obras públicas para que dictamine la situación que guarda el plantel.



La sociedad de padres acordó reiniciar clases hasta este lunes, tras suspender las actividades el jueves pasado.



La dirección municipal de Protección Civil y la de obras públicas no ha realizado alguna revisión a ese plantel, pese a que lo han estado pidiendo desde el pasado 8 de septiembre, un día después del fuerte terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter.



Esta no es la única escuela que deberá tomar precauciones. En Oluta el gobierno municipal instaló a alumnos de dos escuelas en el DIF municipal, en la biblioteca y hasta en el taller municipal, al declararse no apta las instalaciones de ambos planteles.