Susto y activación de alarmas por sismo en Acayucan

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-23-19:11:18 Acayucan Alarma sísmica del Palacio Municipal de Acayucan ahora si se activó con el sismo de este sábado

El sismo de 6 grados en la escala de Richter que azotó al estado de Oaxaca y se sintió en esta ciudad, no generó perdidas pero si un nuevo susto a la población.



Las alarmas sísmicas estructurales que se supone alertan de un riesgo de colapso de los inmuebles donde fueron instalados, si funcionarios en este caso en el Palacio Municipal y el Colegio Carlos Grossman, se informó oficialmente el día de este sábado.



En ambos edificios no hubo actividades y por eso no tuvieron que ser evacuados.



Las alarmas solo emiten un sonido débil que no es escuchado fuera del recinto. Algunos ciudadanos consideran que deben instalarse aparatos que permitan saber previamente de un temblor como las alertas que hay en la Ciudad de México.



Pero entre quienes si sintieron el movimiento telúrico, la preocupación ha empezado a notarse por los constantes movimientos que se han venido dando en la zona sur del país, principalmente en Chiapas y Oaxaca, cuyos movimientos han sido notorios en lugares alejados como Acayucan.



En tanto, la dirección municipal de protección civil continúa haciendo revisiones a planteles de servicio público, a quienes acuden previa solicitud que realice la dirección de la escuela.