Exigen que asesinato de Claudia Alondra no quede en la impunidad

La noche del 10 de septiembre, amparado por la oscuridad, en medio de un parque desolado y sabedor de que en Veracruz la impunidad está por encima de todo, un sujeto asesinó a Claudia Alondra Suárez Correa, una joven estudiante porteña de 21 años.



A doce días de que se consumó el crimen, la Fiscalía General del Estado no ha presentado a ninguna persona como probable responsable del feminicidio.



En contraste, la familia de Suárez Correa ha investigado por su propia cuenta -como en muchos casos más- y han encontrado pistas, elementos y testimonios que apuntan a que Luis Gustavo Narcia García, su ex novio de 18 años de edad, podría tener responsabilidad en el caso.



Pero nada de eso ha servido para que la Fiscalía obtenga una orden de aprehensión en contra del principal sospechoso. Los días se acumulan y para Claudia Juana Correa Torres y Rafael Suárez, padres de la víctima, la justicia se aleja cada vez más.



IMPUNIDAD



Los planes a corto plazo de Claudia Alondra no eran extraordinarios, pero sí motivadores: el próximo 15 de diciembre se graduaría como licenciada en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior por la Universidad Mexicana (Unimex).



Una vez que tuviera el título profesional, su mirada estaba puesta en un empleo vinculado al recinto portuario y la actividad que da sustento a miles de veracruzanos. Después, una vez que tuviera estabilidad, buscaría la maestría y la posibilidad de crecer profesionalmente. Todo iba bien.



Tenía sus objetivos muy bien trazados, convencida de que la vida la premiaría su esfuerzo. Pero esa madurez contrastaba con la personalidad de su ex novio, un muchacho que recién había cumplido los 18 años e inestable emocionalmente, según contaron las amigas de la víctima.



Todos sus planes se fueron al caño en menos de una hora. Cuatro puñaladas fueron suficientes para que el asesino ultimara a Suárez Correa, sin que hubiera testigos de por medio.



Para el padre de la muchacha, la ex pareja sentimental tiene un alto grado de responsabilidad y no hay duda de que dio muerte a su hija.



“La última persona que estuvo con ella fue él. Si no tuviera que ver, tendría que estar dando la cara. No entiendo por qué la Fiscalía insiste en que no tiene pruebas suficientes para obtener la orden de aprehensión si hay elementos de sobra”, insistió.



Uno. La señora Claudia Juana pidió a la joven de 21 años que ya se metiera a su casa ubicada en la calle Azucena.



Dos. Afuera de la vivienda estaba el ex novio. Ella pidió unos minutos de tolerancia y prometió volver cuanto antes.



Tres. Las cámaras del Oxxo localizado en La Florida registraron el momento cuando Luis Gustavo ingresó a comprar cervezas.



Cuatro. Vecinos de la zona confirmaron haber visto cuando la pareja conversaba en un parque cercano.



Cinco. En la escena del crimen, los peritos recogieron cervezas de la misma marca que las adquiridas por el muchacho. También encontraron la hoja del cuchillo utilizado para cercenar el cuello y el pecho de Claudia Alondra.



“Ya tienen elementos de tiempo y lugar para investigar al joven. Falta que una persona lo señale como el asesino en flagrancia, pero eso no va a pasar porque todos los vecinos dormían, salvo una señora que escuchó un grito a esa hora y no salió”, detalló Rafael Suárez.



CONTRADICCIONES



La mañana del lunes 11 de septiembre, Claudia Juana Correa buscó a su hija en la habitación y no la encontró. Escribió mensajes de texto y llamó a ambos sin tener respuesta.



Minutos después una vecina tocó a su puerta y dio la noticia. Desde ese momento los padres se dedicaron a indagar quién había tenido la saña de matar su hija.



En menos de dos horas, con una simple búsqueda, Rafael Suárez dio con el domicilio de Luis Gustavo en el centro de la ciudad.



“Sabemos que él llegó a su casa a las 6 y media de la mañana. Después su mamá le preparó un té y salió diciendo que iría a buscar trabajo. Durante ese día (el lunes 11 de septiembre), su mamá preguntó dónde andaba y dijo que estaba con Alondra, cuando ella ya había muerto”, explicó Claudia Juana Correa.



Poco se sabe de él y amigas de Claudia Alondra contaron que en la relación el joven mantenía conductas obsesivas, desde revisar su celular, sacar copia de las llaves de su casa, hasta visitarla en La Florida, a pesar de que ya habían terminado.



“De él casi no hablamos, salvo una vez que me dijo sobre la decisión de ya no seguir juntos, que estaba cansada. Le respondí que estaba bien y que respetaba su decisión. Yo no vi otro tipo de comportamiento que me llevara a pensar en un hecho como el que vivimos” sostuvo la madre.



La mañana de este viernes, familiares y amigos de Claudia Alondra Suárez salieron a las calles del puerto de Veracruz para exigir justicia y que la Fiscalía agilice las investigaciones.



“No vemos otra forma de presionar y si debemos insistir para que haya justicia, no pararemos. Insisto, si él no tiene nada que ver, que se presente y cuente qué pasó esa noche. Pero si él es el responsable, debemos exigir que sujetos como él no anden en la calle, no queremos que haya más víctimas, es un riesgo potencial”, dijo el papá.



El feminicidio de Suárez Correa se sumó a los 170 ocurridos en los primeros ocho meses del 2017 en territorio veracruzano, según el conteo de investigadoras de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, en medio de una espiral de violencia de género cobijada por la impunidad.