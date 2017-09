Demandan a PC revisar escuela Luz María Serradel de Orizaba por daños tras sismo

En demanda de que se realice una revisión de la estructura, padres de familia de la escuela Luz María Serradel tomaron el plantel, pues se niegan a que sus hijos tomen clase sin conocer si hay algún riesgo.



Los paterfamilias, encabezados por los integrantes de la sociedad de padres, entre ellos las señoras María Vicenta García y otra de nombre de Ana Luisa, señalaron que a raíz del pasado sismo del 21 del presente pidieron se hiciera una revisión completa del plantel, lo cual hasta ahora no ha ocurrido.



Indicaron que tras el sismo de 7.1 grados el edificio presenta algunas grietas, lo cual les provoca temor de dejar ahí a sus niños y que el inmueble pudiera colapsar si acaso se llega a presentar otro movimiento telúrico.



“Lo que pedimos es que Protección Civil venga a revisar, porque qué tal si por negligencia pasa algo”, comentaron los padres de familia.



Refirieron que son cinco salones, el sanitario de las niñas y la dirección los que tienen grietas en sus muros, por lo que hay temor de que si ocurre un nuevo sismo todo se pueda venir abajo.

Mencionaron que ya antes del sismo se había solicitado que Protección Civil hiciera una revisión del lugar, pues ya había algunos problemas.



“Eso fue desde el pasado 7 de septiembre, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta, por lo que tomamos la decisión de que no haya clases, no queremos arriesgar a los niños”, indicaron.



Molestas, algunas de las señoras dijeron que saben que las autoridades educativas, en concreto supervisión escolar, les ha dicho a las maestras que deben dar clases, pero es lógico porque no se trata de sus hijos.



Agregaron que fueron los padres y los integrantes de la sociedad que los representa los que decidieron que no haya clases hasta que se dé la revisión que están solicitando y así todos puedan estar tranquilos si es que no hay problemas con la estructura del edificio.