Incremento de robos en zona centro afecta a transportistas

Debido al alto número de robos de mercancías de tráileres y hasta de las unidades las aseguradoras ya no quieren trabajar esta área, lo cual es un problema para los transportistas, señaló María Luisa Juárez Jiménez, representante de la Asociación de Transportistas Unidos AC (Atunac).



“No entiendo cómo la Policía Federal permite la rapiña. Me ha tocado llegar en dos o tres ocasiones en que acaba de ocurrir el accidente, en el momento exacto cuando empiezan a descargar, y no es posible que la Policía Federal esté enfrente de ellos y no haga nada”, indicó.



Juárez Jiménez reconoció que esto no sólo pasa en la zona, sino en todo el país, porque así se aprecia en videos, y se están robando la mercancía con toda desfachatez.



Señaló que lamentablemente ya hasta tienen casitas improvisadas en las zonas donde mayormente se dan accidentes, y así en cuanto pasa algo lo meten a las casas.



“Yo creo que la Policía Federal debe intervenir o avisarle a Seguridad Pública si ellos no se sienten competentes o a la autoridad que tenga que llegar y no ocurra esto”, expuso.



La dirigente de Atunac reconoció que las mercancías van aseguradas, pero debido a la situación que prevalece ya los seguros no quieren trabajar con mercancías.



Lamentó que a las autoridades que se tiene en carreteras no les interesa esta situación, como ocurrió la semana anterior, en que un camión que traía víveres para damnificados tuvo un accidente y se comenzaron a robar los víveres.



Consideró que no es posible que si hubo ciudadanos que donaron algo para personas que están atravesando por una tragedia lleguen otros e impunemente se lo roben.



Reconoció que en esto tiene que ver la educación que tiene la persona, pues es claro que están conscientes que se están robando las cosas y aun así lo hacen sin que las autoridades hagan nada, pero cuando un niño está vendiendo semillas en la calle ahí sí lo quitan y le quitan sus cosas y hasta lo patean porque no está permitido vender en las calles.