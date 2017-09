Descartan daños estructurales en escuelas de Veracruz tras sismo

El gobierno de Veracruz descartó que haya escuelas con daños estructurales, tras el sismo del pasado 19 de septiembre, al informar que al corte de este viernes, hay 202 escuelas con algún reporte de afectación menor en 71 municipios y 103 están en proceso de revisión en 47 municipios.



El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares indicó que también están por agendar 69 escuelas más; 30 escuelas ya han sido dictaminadas, mientras que 22 escuelas han sido clasificadas en verde con daños superficiales.



Además, tres en amarillo con daños en elementos no estructurales; cinco con afectaciones que requieren intervención con daños anteriores por falta de mantenimiento y ninguna escuela, hasta el día de hoy, ha sido clasificada con rojo, es decir, con daños estructurales.



Señaló que la revisión técnica se llevó a cabo con personal capacitado de Protección Civil, Obras Públicas y Espacios Educativos.



Detalló que el procedimiento se realizó a través del levantamiento de daños, en un formato único, que identifica datos generales del inmueble y el tipo de afectaciones que se pueden apreciar a simple vista.



Fisuras o grietas en muros, elementos estructurales, lozas, pisos; elementos exteriores como bardas, canchas o escaleras.



\"Esto nos permite tener una apreciación más rápida de lo sucedido, nos ha permitido tener una apreciación más rápida de lo sucedido. Los formatos se envían a un correo del Instituto de Espacios Educativos y en esta oficina se han clasificado en 4 distintos rubros\", explicó Yunes Linares.



Manifestó que los planteles en verde son cuando hay daños superficiales en acabados; por ejemplo, aplanados. Los mismos pueden atenderse en horario fuera del turno de clases, no sería necesario suspender clases y no representan riesgo.



Agregó que en amarillo están los daños en elementos no estructurales; por ejemplo, muros divisorios. La reparación significaría aislar el área durante aproximadamente 15 días; no sería necesario suspender clases. No representa riesgo.



Además, dijo que en naranja, para daños producidos por el sismo, con afectaciones anteriores, tenemos muchos casos, o falta de mantenimiento, también tenemos muchos casos. En estos casos se requerirá un dictamen de perito estructural.



Y con rojo para daños en elementos estructurales, como columnas y trabes; requerirá un dictamen de perito estructuralista, quien determinaría el tipo de reparación, recomendaciones de mitigación de riesgo y cálculo estructural, y en este caso se requeriría suspensión de actividades.



Yunes Linares expresó que estas tareas han sido llevadas a cabo y continúan bajo la responsabilidad de 200 técnicos especializados del gobierno del estado de Veracruz y profesionales individuales, particulares.



Particularmente de la Secretaría de Protección Civil, de la Secretaría de Educación, a través del Instituto de Espacios Educativos, de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, de los Colegios de Ingenieros, Arquitectos y Cámaras de la Construcción, refirió.



Manifestó que en lo que se refiere a hospitales, cuatro resultaron afectados en Tlacotalpan y Tierra Blanca, que no presentan daños mayores y en Poza Rica se encuentra personal de Servicios de Salud y la empresa que se encargará de las reparaciones.



Señaló que los trabajos se iniciarán a la brevedad y el hospital continuará funcionando normalmente, salvo en el área que entrará en reparación.



Además en Río Blanco, este viernes se llevará a cabo una evaluación más de fondo para determinar la gravedad de los daños, \"pero en principio los mismos no son estructurales\".



Yunes Linares explicó que de acuerdo con las normas que regulan la aplicación de los seguros en estos casos, será necesario que transcurran varias semanas para que las empresas ajustadoras lleguen a Veracruz, \"luego se llevarán a cabo los peritajes y se procediera a la reparación de las escuelas\".



Aseguró que \"he tenido contacto con autoridades federales para acelerar este procedimiento, de tal manera que la reparación de las escuelas la iniciaremos próximo lunes, con aquellas escuelas que presentan mayor afectación\".



En tanto, la Secretaría de Finanzas y Planeación separó 100 millones de pesos para un fondo de 100 millones de pesos destinado a la reparación inmediata de escuelas y hospitales.



Resaltó que en un plazo no mayor de 15 días se repararán todas las escuelas que sufrieron alguna afectación, \"salvo aquellas que llegaran a reportar daños estructurales, en cuyo caso las medidas tendrán que ser más de fondo\".



Yunes Linares indicó que este viernes, \"solamente 15 de 23 mil escuelas reportan suspensión de clases, en espera de tener un dictamen pericial para garantizar que no existe ningún riesgo. El día de ayer fueron 20, el primer día fueron más de 40, y así ha venido disminuyendo paulatinamente\".



Detalló que en el caso de la Escuela de Bachilleres de Orizaba, \"no podemos iniciar de inmediato la reparación de algunas grietas que se presentan, puesto que es un edificio que está protegido por el INAH y tenemos que hacer todo un trámite ante esta institución\".



