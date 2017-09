MAYL incomoda a priistas en exequias del líder moral del SNTE-Veracruz

La muerte del líder moral del magisterio veracruzano Juan Nicolás Callejas reunió en la funeraria Bosques del Recuerdo a la clase política, destacando el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien acudió a montar guardia de honor.



A pesar de que hace unos cuantos meses, Callejas Arroyo comparaba a Yunes Linares con Adolfo Hitler, y el hoy gobernador calificaba de “rémora” al entonces diputado local, Miguel Ángel Yunes Linares aseguró lamentar el deceso.



Incluso presumió que ya habían limado asperezas y que se iban a reunir en breve para dialogar.



El mandatario estatal llegó a la funeraria Bosques del Recuerdo acompañado de su secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán y del secretario de Educación, Enrique Pérez para montar una guardia de honor del finado líder magisterial.



FLAVINO TAMBIÉN LLEGA



Enfundados en traje negro, senadores, ex diputados locales, ex funcionarios de gobierno y militantes del PRI, arribaron a la funeraria Bosques del Recuerdo para despedir a quien fuera uno de los personajes políticos más importantes del partido durante varios años y a quien Yunes Linares calificó como el dirigente sindical “más importante de Veracruz”.



Causando expectación el ex Gobernador Interino de Veracruz, Ríos Alvarado, acudió acompañado por su familia y antes de llegar el actual titular del Ejecutivo se apresuró a dejar la funeraria.



El ex gobernador interino logró la libertad con reservas de ley argumentando problemas de salud tras ser acusado de ayudar a escapar al ex mandatario, Javier Duarte de Ochoa, para librar la justicia.



Al filo del mediodía también arribó el Gobernador del Estado, Miguel Yunes Linares a la funeraria a dar el pésame a la familia Callejas Roldán.



Dicho momento generó tensión, ya que senadores como José Yunes Zorrilla optaron por abandonar el edificio y personajes como el vocero del PRI estatal, Marco Antonio del Ángel Arroyo, prefirieron darle la espalda cuando arribó a la funeraria.



“Vengo a acompañar a la familia de quien fue mi amigo durante muchos años, que fue un gran dirigente, sin duda, el dirigente sindical más importante en Veracruz en este momento. Vengo a acompañar a una persona con la que fui militante del mismo partido durante muchos años también, y con quien tuve coincidencias y divergencias”, justificó Yunes Linares.



PRIISTAS, INCÓMODOS CON MAYL



El primero en arribar al lugar donde son velados los restos mortales del docente, fue el Dirigente del PRI, Renato Alarcón Guevara, quien apuntó que Veracruz pierde a un ser humano " excepcional".



"Yo tuve la oportunidad de conocerlo no solamente como Presidente de partido sino como ser humano. Fue un hombre garante de prudencia, equidad y equilibrio, siempre bien visto por todos", resaltó.



Por su parte, el Senador priísta, Héctor Yunes Landa, destacó que la clase política pierde a un político "irreemplazable", quien apoyó de manera incesante varias de las decisiones hechas en beneficio de Veracruz.



"El maestro era un líder social de un organismo plural. La pérdida es para Veracruz, no hubo campaña en la que él no apoyara a nuestro instituto político".



Otra guardia de honor fue la de la Sección 32 del SNTE; así como del Comité Directivo Estatal del PRI Veracruz; el Consejo Equipo Político; diputados de LXIII Legislatura; entre otros.



Así, durante la mañana de este viernes la fuerza política del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se unió para brindar uno de los últimos homenajes al líder moral de dicha organización, quien falleció el día jueves, víctima de cáncer.



El féretro de Callejas Arroyo, estaba rodeado por decenas de arreglos florales, algunos de ellos con emotivos mensajes para “el maestro”, quien también presidió varios lugares de relevancia política, al fungir como diputado federal y local de Veracruz por varias ocasiones.



La mayoría de los presentes revivieron varias anécdotas del líder magisterial, a quien recordarán por el constante llamado que hacía a la "unidad política".



Hay que destacar que en la sección 32 del SNTE, ubicada en la colonia Progreso de esta ciudad, se realizó un homenaje para despedir a su líder moral, para después regresar sus restos a Bosques del Recuerdo y darle la última despedida final.

