Exigen reconstrucción de jardín de niños en Minatitlán

Marthin Ruiz Urbieta/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-21-17:49:00 Minatitlán Madres y sus hijos del kínder Manuel Altamirano hicieron plantón ante el Palacio de Mina, exigiendo reconstrucción de aulas afectadas por el temblor.

Al encontrarse con sus aulas afectadas por los dos sismos recientes, las madres de familia, niños y educadoras del jardín de niños “Ignacio Manuel Altamirano” tomaron la determinación de hacer un plantón enfrente del palacio municipal, con objeto de exigirle al alcalde que implemente acciones efectivas de ayuda para la reconstrucción del inmueble, ya que consideran insuficiente los cinco bultos de cemento que destinó para la escuela.



Las madres de familia fueron acompañadas por integrantes de la organización “Resistencia Civil” que encabeza el contador Alberto Sánchez, portando pancartas que indicaban que “5 sacos de cemento no son suficientes”, “queremos acciones, no falsas promesas”, “exigimos aulas nuevas y dignas”, entre otros.



Las madres de familia dijeron a Imagen del Golfo que durante el primer sismo ocurrido el 7 de este mes, colapsó un salón que quedó en posición de hundimiento, de ese jardín de niños situado en la calle Virgilio Uribe de la zona del Playón Sur, por lo que una persona prestó su casa para continuar la instrucción de un grupo de preescolar.



Pero al presentarse otro sismo el día 19, los otros dos salones de la escuela también fueron afectados y el dictamen de Protección Civil fue que tenía que clausurarse el lugar por el riesgo que representa para los niños, quienes conforman una población escolar de 70 alumnos.



Nayeli Ruiz y la educadora Claudia Ivet Chigo Antonio, dijeron que el centro preescolar es de sostenimiento estatal, por lo que desde el primer sismo reportaron la situación a Espacios educativos de la SEV y se levantó un oficio pero aún no hay respuesta.