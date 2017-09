jueves, 21 de septiembre del 2017 Inicio Noticias Agencia Clasificados Sociales Deportes Columnas ImagenTV Coatzacoalcos-Zona Sur | Cd. de México | Córdoba-Orizaba-Centro | Internacional | Guerra contra el narco | Poza Rica-Zona Norte | Xalapa | Veracruz -Boca del Río Servicios | Quienes Somos | Contacto | Suscripción | Publicidad Chicharito y Layún lanzan iniciativa #YoXMéxico Tweet ¡Vamos a levantarnos de la terrible tragedia!, escribieron en la página del proyecto. El equipo Leyendas, integrado por figuras emblemáticas del futbol nacional, también abrió una cuenta para recolectar fondos Tras los múltiples daños y decenas de fallecidos a causa del sismo registrado el pasado martes en varios estados del país, diversos futbolistas, ex jugadores y equipos, incluso de otras naciones, han emprendido diferentes acciones en apoyo a las personas que resultaron afectadas Ciudad de México - 2017-09-21 17:23:33 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-09-21-17:24:08 Ciudad de México ¡Vamos a levantarnos de la terrible tragedia!, escribieron en la página del proyecto. El equipo Leyendas, integrado por figuras emblemáticas del futbol nacional, también abrió una cuenta para recolectar fondos

Tras los múltiples daños y decenas de fallecidos a causa del sismo registrado el pasado martes en varios estados del país, diversos futbolistas, ex jugadores y equipos, incluso de otras naciones, han emprendido diferentes acciones en apoyo a las personas que resultaron afectadas.



Los jugadores Javier Chicharito Hernández y Miguel Layún, quienes militan en Europa, promovieron mediante de sus redes sociales la iniciativa #YoXMéxico, con el fin de recaudar fondos para los cientos de damnificados por el temblor.



“Estar lejos de México y ver el sufrimiento de nuestros compatriotas a la distancia está siendo muy doloroso. Así que después de hablarlo, decidimos hacer la iniciativa #YoXMéxico y echarle una mano a nuestra gente.



Inspirador ver a los mexicanos en las calles



“Sabemos que muchos nos ven como una fuente de inspiración, pero en este caso, lo que a nosotros nos ha inspirado es ver a millones de mexicanos salir a la calle y echar una mano sin pedir nada a cambio. Esperamos, con esta iniciativa, brindar ayuda a quien lo necesite y motivar a más gente a hacerlo con nosotros.



“Será una iniciativa para recaudar fondos y dirigirlos a la mayor cantidad de gente, de forma completamente transparente y lo más rápidamente posible. Apoyaremos a las organizaciones que tienen más alcance y a quienes entreguen de propia mano víveres y lo que sea necesario.



Cualquier donación es importante, ayudemos a lo mejor que tiene México: los mexicanos. ¡Vamos a ayudar a levantarnos de la terrible tragedia!, escribieron los jugadores en la página de Internet de su iniciativa.



Las donaciones son en dólares y pueden hacerse desde cualquier parte del mundo con todo tipo de tarjetas de crédito o débito. La página donde se puede aportar.



A su vez, el equipo Leyendas México, el cual está integrado por figuras emblemáticas del futbol nacional como Jorge Campos, Pavel Pardo, Claudio Suárez, Ramón Ramírez, Jared Borgetti, Braulio Luna, entre otros, también abrió una cuenta en el sitio youcaring.com para recolectar fondos para las víctimas del sismo. El monto recaudado será donado a la Cruz Roja.



En tanto, la Liga Mx anunció ayer que los partidos de la jornada 10 de la primera división y de las categorías Sub-20, Sub-17 y Sub-15, así como los encuentros de la fecha nueve del Ascenso Mx y de la Liga Mx Femenil, que se disputarían este fin de semana serán reprogramados.



Mediante un comunicado de prensa, la Liga explicó que decidió postergar los partidos tras la comunicación que se tuvo con autoridades municipales, estatales y federales, así como en solidaridad con la población afectada por el terremoto del pasado martes.



De esta manera, quedó establecido que los duelos de la jornada 10 de la Liga Mx se llevarán a cabo los próximos 17 y 18 de octubre, así como los del torneo femenil, correspondientes a la fecha nueve.



En el Ascenso, los cotejos de la jornada nueve se realizarán en la fecha FIFA, programada para los días 6, 7 y 8 de octubre.



En lo que respecta a la Copa Mx, los octavos de final se jugarán los días 24 y 25 de octubre, mientras los cuartos el 31 del mismo mes y el 1º de noviembre. Las semifinales se disputarán en la semana de la fecha FIFA de noviembre, y la final aún por definir.



Estadios, centros de acopio



Por otro lado, equipos como Pumas, América, Pachuca, León, Toluca, Veracruz y Monterrey habilitaron sus estadios como centros de acopio de víveres y medicamentos para los damnificados por el sismo.



En el estadio Olímpico Universitario se vivió un ambiente de solidaridad y esperanza entre los cientos de voluntarios que aportaron diversos suministros o que llegaron para organizarlos, así como para unirse a las brigadas de rescate.



Decenas de personas empacaron en cajas de cartón cientos de botellas de agua, alimentos enlatados, medicinas, herramientas de construcción, cobijas, ropa, entre otros enseres, para trasportarlos a las diversas zonas donde eran requeridos.



Por su parte, los jugadores americanistad Edson Álvarez y Alejandro Díaz acudieron este miércoles a una escuela ubicada en Tlalnepantla para efectuar labores de acopio y organizar los suministros que los vecinos llevaron al lugar.



Posteriormente, los canteranos se trasladaron al estadio Azteca y se unieron al resto del plantel azulcrema para continuar con la recolección de víveres.



Los administradores del Coloso de Santa Úrsula anunciaron que las personas que deseen donar recursos podrán entregarlos en la puerta tres de las 8 a las 22 horas.



En tanto, el club América informó en sus redes sociales que uno de los niños que falleció en el desplome del colegio Enrique Rébsamen, ubicado en la delegación Tlalpan, era integrante de las fuerzas básicas del equipo.



Los jugadores del club León también se sumaron a la causa y brindaron apoyo en el centro de acopio que se habilitó en el estacionamiento de su estadio. En el Nemesio Diez, los equipos femenil y varonil del Toluca recibieron personalmente los donativos.



Guadalajara y Atlas dejaron de lado la rivalidad y anunciaron que recaudarán provisiones este jueves desde las 11 horas en la Plaza Galerías de Zapopan, en Jalisco.



Suspenden el clásico



Por su parte, Grupo Televisa informó que se suspende el clásico del próximo 23 de septiembre entre América y Guadalajara, para no distraer a los elementoa de seguridad que participan en las labores de rescate ante los daños ocasionados por el sismo.



En el ámbito internacional, se guardó un minuto de silencio en honor a las víctimas por el sismo previo al partido entre el Real Betis, donde juega el mexicano Andrés Guardado, y el Real Madrid, correspondiente a la jornada cinco de la Liga de España.



