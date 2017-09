La Fiscalía vuelve a citar a Fidel Herrera tras negársele un amparo

La Fiscalía General del Estado (FGE) volverá a citar al exgobernador Fidel Herrera para que comparezca en carácter de investigado, dentro de la carpeta de investigación que se sigue por la denuncia presentada por la Secretaría de Salud estatal.



En un comunicado, y luego de cuatro días en que Herrera Beltrán decidiera enviar a sus apoderados legales para tramitar un amparo, el juez decimoctavo de distrito en el estado desechó el recurso promovido por el ex gobernador.



“Se concluyó que era notoriamente improcedente. En su análisis, el juez federal estableció que citar como investigado al exmandatario no le violenta ningún derecho fundamental ni le causa perjuicio alguno, pues la autoridad debe practicar todos los actos necesarios para determinar la existencia del hecho delictivo”.



El pasado lunes Fidel Herrera no se presentó al citatorio que le había realizado la Fiscalía para que declarara sobre la carpeta de investigación FGE/FIM/CI/06/2016, que refiere el uso de medicamentos clonados y caducos en la administración del priista Javier Duarte y en la del propio Herrera.



En lugar de Herrera Beltrán se presentó su apoderado legal, Alejandro de Jesús Meléndez Montes de Oca, del corporativo jurídico 20/30, quien aseguró que el citatorio al exgobernador es violatorio a sus derechos humanos.



El litigante mostró un amparo indirecto tramitado para el exgobernador por citación ilegal del órgano de procuración de justicia local.



Hizo hincapié en que la Fiscalía viola sus derechos humanos y el principio de presunción de inocencia al quererlo citar como “investigado” en una carpeta de investigación en donde apenas se alude a su nombre.



Un día después, Fidel Herrera dio una entrevista a Ciro Gómez Leyva en donde aseguró “tener las manos limpias” y que no huirá, pues –dijo– serán la PGR y el gobierno federal quienes deslinden responsabilidades.



Desde que arrancó el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, la Fiscalía ha tenido una estrategia de “encarcelar” a un excolaborador de Duarte por mes; y ahora el órgano impartidor de justicia ha enfocado sus baterías sobre Fidel Herrera, quien a principios de año renunció al Consulado de Barcelona en España.



