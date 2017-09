Realizan Capitanía y Semar operativo contra embarcaciones piratas en Coatzacoalcos

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-09-20-21:27:48 Coatzacoalcos

La Capitanía del Puerto en coordinación con la Secretaría de Marina llevarán a cabo operativos en embarcaciones fluviales para evitar la operación de unidades piratas que pongan en riesgo la vida de los usuarios que utilizan este servicio en la zona de Coatzacoalcos-Villa Allende y la congregación de Barrillas.



Las embarcaciones fluviales deberán de cumplir con los requisitos de seguridad, tales como estar debidamente matriculadas, portar chalecos salvavidas para los usuarios, contar con un seguro de cobertura amplia, libreta de mar del lanchero y su ayudante, equipo de comunicación, luces y la unidad deberá de estar completamente señalada.



En Coatzacoalcos se tienen reportes de unidades que prestan el servicio de transporte fluvial hacia Nanchital y Villa Allende que no cuentan con los registros correspondientes y son unidades piratas, que además ponen en riesgo la integridad de los usuarios que utilizan este servicio.



Lo mismo ocurre en la congregación de Barrillas, en donde también se han detectado embarcaciones que prestan el servicio de pasaje entre Barrillas y Jicacal que no reúnen los requisitos para operar el servicio y por lo tanto vienen operando de manera irregular y representan un peligro para los usuarios, quienes por necesidad tienen que utilizar este servicio fluvial.



Los operativos dieron inicio este miércoles en el río Coatzacoalcos, en donde la Capitanía de Minatitlán en coordinación con la Secretaría de Marina, lograron el aseguramiento de embarcaciones que no cumplían con los requisitos para prestar el servicio de pasaje en la ribera del río Coatzacoalcos.