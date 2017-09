Rescate de Frida, lucha contrarreloj; ubican a otros menores atrapados

En el colegio Enrique Rébsamen, decenas de rescatistas trabajan para rescatar a una pequeña atrapada entre los escombros.



Cinco menores con vida han sido localizados entre los escombros del Colegio Enrique Rébsamen, de acuerdo con el capitán primero Israel Velázquez Gutiérrez, quien se ubica en el lugar del inmueble colapsado.



“Ahorita tenemos detectados tres de un lado y dos del otro, desafortunadamente no hemos podido llegar hasta donde están ellos porque la estructura está muy débil y debemos ser muy cautelosos en no hacer algún movimiento que vaya a causar alguna vibración que se colapse”, señaló el uniformado.



Por medio de un escáner que mide temperatura, latidos y movimiento, pudieron ubicar cinco personas vivas y dos cuerpo inertes, agregó el capitán.



Dos de los menores estarían cerca a la niña de 12 años Frida Sofía, ubicada con vida desde la mañana.



“Hicimos contacto con una niña que lloró, de nombre Sofía, y pues estaban algo desesperados”, explicó el militar.



“Alcanzamos a escuchar muy lejanamente el sonido de su desesperación de su llanto, sin matizar mucho en ese sentimiento, pero se percibe la desesperación que tiene la bebé y nuestro trabajo es llegar a donde están ellos”.



En el lugar del rescate se registra lluvia, lo que podría complicar el trabajo de los brigadistas.





Por la mañana, los rescatistas supieron que Frida Sofía estaba viva gracias a un binomio canino del Ejército, y desde entonces, las brigadas trabajan para sacar a la menor removiendo poco a poco los escombros.



Durante el día decenas y decenas de veces se han hecho sonar los silbatos que es la señal para que todos en el lugar guarden silencio; muchos de los presentes ponen el puño alto y en segundos el silencio es total.



\"Lo único que le pedimos a Dios es que puedan rescatar a todos nuestros niños, es una plegaria permanente, pedimos que todos oren por ellos, porque estén bien\", asegura una mujer que prefiere no dar su nombre.



Con ella, decenas de padres de familia han estado en un domicilio ubicado frente a la escuela, el cual fue habilitado como albergue, en espera de buenas noticias. Hasta el momento se reporta al menos 10 personas atrapadas en esta escuela ubicada en la colonia Prado Coapa, delegación Tlalpan.



En entrevista para Foro TV, el almirante José Luis Vergara, quien coordina las tareas en Enrique Rébsamen, explicó que la niña está en el que era el segundo piso del edificio, que está sostenido sólo por muebles.



El último reporte del Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, señaló que tienen confirmada la muerte de 25 personas, 21 niños y 4 adultos.



Pedro Serrano, un médico de 29 años, fue uno de los civiles que se unió a las labores de rescate. Se arrastró por una grieta entre los restos del edificio. “Hicimos hoyos, luego pecho a tierra entramos”, dijo Serrano.



Con muy poco espacio, se movió como pudo para ir lo más profundo posible entre los restos de la escuela destrozada.



“Logramos entrar a un salón colapsado, vimos unos sillones, una mesas de madera”, relató el doctor. “Y de allí lo primero que encontramos fue una pierna. De allí empezamos a mover escombros y encontramos una niña y dos adultos, una mujer y un masculino”. Ninguno estaba vivo.



Los rescatistas los dejaron ahí. No había manera de sacarlos.



Al menos 230 personas fallecieron tras el sismo que este martes golpeó al país. El titular de la Protección Civil, Luis Felipe Puente, señaló que en Ciudad de México suman 100.





