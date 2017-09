Impulsan Observatorio Ciudadano y Cinthya Lobato transparencia en rendición de cuentas

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-09-20-20:54:10 Veracruz

El Observatorio y Contraloría Ciudadana que preside Hilario Arenas Cerdán y la diputada Cinthya Lobato Calderón, firmaron un convenio de colaboración para lograr la transparencia y rendición de cuentas, tanto en la legislatura del Estado como en los 212 municipios de Veracruz, etc.



En conferencia de prensa Hilario Arenas Cerdán pidió a los medios de comunicación un minuto de silencio por todos los afectados en el temblor ocurrido ayer con graves daños en la Ciudad de México, Morelos, Puebla y Estado de México.



Ya en conferencia, Hilario Arenas Cerdán explicó que sólo tres de los 50 diputados de la legislatura de Veracruz han presentado su declaración 3D3, por lo cual no pueden presumir que en la entidad existe transparencia mientras ellos son los primeros en no someterse a esa norma del Plan Rector del Sistema Nacional Anticorrupción.



Los únicos que han presentado esa declaración de transparencia son los legisladores Mariana Dunyaska, Jorge Kirch y la diputada Cinthya Lobato Calderón.



Por su parte la diputada Cinthya Lobato Calderón puso como ejemplo que en el país el estado de Coahuila, donde incluso recibieron un premio internacional porque tanto diputados como municipios han logrado pasar el primer lugar en transparencia y lo mismo está ocurriendo con Puebla, Jalisco y Querétaro.



Dijo que la meta es conseguir que Veracruz tenga una cámara de diputados totalmente transparente y para ello, se requiere que los diputados accedan a transparentar todo su quehacer, para de esta forma conseguir limpieza en el uso y manejo de los recursos públicos.



Tras la firma del convenio de colaboración entre el Observatorio y la diputada Cinthya Lobato Calderón, Hilario Arenas Cerdán comentó que tiene información de que el Director de Administración del Congreso del Estado Carlos \"Chico\" Fuentes, dio por terminada su relación sentimental con su \"esposa\" Zully Jiménez Velásquez, con quien procreó un hijo varón que pronto cumplirá 3 años y para no pagarle pensión alimenticia, decidió darla de alta como empleada del Congreso del Estado, configurando un caso de nepotismo al estilo José López Portillo.