En Mina reclaman atención para escuela afectada por temblor

Marthin Ruiz Urbieta/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-20-17:05:34 Minatitlán Si no les dan una respuesta este jueves, realizarían otro bloqueo a la carretera que comunica a la zona rural La comunidad de padres de familia y maestros de la escuela estatal Juventino Rosas, de la comunidad Las Lomas, realizaron este miércoles un bloqueo momentáneo de la carretera que comunica a la ciudad con la zona rural, reclamando de esta manera la atención de las autoridades a las afectaciones estructurales del plantel, causadas por los dos recientes movimientos telúricos.



La presidente de la sociedad de padres de familia, Alma Delia González Sánchez, dijo con respecto al plantón, que lo hicieron porque las autoridades competentes no han dado respuesta a su petición de ayuda, ya que los recientes temblores hicieron que se cayera el repello de los techos de cuatro salones, dejando al descubierto las varillas podridas y la evidencia de riesgos para los infantes.



Así, la presidente de padres y el director Efrén Escobar Hernández, coinciden en que se necesita demoler los salones, informando que esa escuela fue construida hace 55 años con recursos de la misma comunidad, sin participación de recursos públicos.



Los padres de familia indican que ya han enviado oficios al gobierno municipal, a la supervisión escolar número 61 y a la coordinación regional de Protección Civil, pero no han tenido respuesta de esas entidades públicas, aunque este miércoles con el bloqueo se presentó Pedro López representando al C4, quien prometió a los inconformes llevarles la mañana de este jueves, una respuesta a su petición.



El director escolar indica que al día siguiente del primer sismo, llegó Protección Civil y avaló la situación de riesgo pero no dejó ninguna constancia de su dictamen para justificar que estuvieron allí, sólo el comentario de que renovaran el repello de los techos y continuarán las clases.



Por lo pronto, los grupos que ocupaban las cuatro aulas afectadas, han estado recibiendo clases en otros espacios que no son adecuados. La comunidad espera que haya pronta respuesta y no tener que llegar a proceder con medidas de presión.