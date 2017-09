Presenta primaria Manuel de Boza en Xalapa daños en su infraestructura

En Xalapa también hubo escuelas con daños por el sismo registrado la tarde de este martes, una de éstas fue la escuela primaria "Manuel de Boza".



Esa institución educativa está ubicada en la calle Xalapeños Ilustres de la zona centro de la ciudad donde estudian un total de 264 alumnos en tres turnos; 175 en el matutino, 74 en el vespertino y 15 en el nocturno.



Además allí laboran un total de 45 docentes quienes atienden a un promedio de 20 salones.



Por decisión de los padres y madres de familia, este miércoles fueron suspendidas las clases ante el posible riesgo que representa la infraestructura porque tanto pisos como paredes y techo tuvieron fisuras tras el sismo.



Desde la mañana de este 20 de setiembre llegó personal de Protección Civil y Espacios Educativos para hacer las evaluaciones y dictaminar qué tan factible es que los niños sigan utilizando esos salones.



A pesar de que existen posibles riesgos, el personal de Espacios Educativos se molestó porque los papás no llevaron a sus hijos a clases y exigieron que se realice el dictamen correspondiente.



"Si no se han hecho los dictámenes no pueden exigir que haya clases porque no sabemos qué tan dañado está el edificio. Hasta que no haya garantías de seguridad no podemos llevarlos a la escuela", dijo uno de ellos.