Cambios en Mesa Directiva del CE, hasta noviembre: Sergio Hernández

Antes de que concluya el año legislativo no se regresará al PRI la Secretaría de la Mesa Directiva tras la salida de Regina Vázquez Saut de dicha bancada para incorporarse a la del PAN.



Lo anterior lo señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández, quien apuntó que la renovación de dicho órgano posiblemente se realizará el 5 de noviembre.



En ese sentido, el diputado local comentó que no se descarta que los integrantes de la Mesa sean de un solo partido o bancada del Congreso del Estado.



El también coordinador de los diputados del partido blanquiazul aseveró que “no tiene caso” hacer nuevos acuerdos en este tema, cuando está por cumplirse el año legislativo, momento en que se tiene que renovar la Mesa.



“El cambio de la Mesa Directiva es hasta noviembre, estamos en pláticas, ahorita realmente falta un mes y no habrá más que una sesión extraordinaria o posiblemente dos; no tendría caso por un tema político echar abajo la legalidad o los procesos internos legislativos y cambiar la Mesa Directiva solo por un mes”, declaró Hernández.



Cabe recordar que Vázquez Saut fungía como secretaria de la Mesa Directiva por parte de la fracción priista, misma a la que renunció recientemente para incorporarse al PAN.



El presidente de la Jucopo recordó que la Mesa Directiva no se elige por el número de integrantes de cada grupo y sí mediante acuerdos políticos.



“Es decir puede haber incluso tres diputados del PAN o tres diputados de Morena en la Mesa Directiva y el 5 de noviembre tenemos que sentarnos para a partir de ahí hacer un acuerdo político con todos”, observó Hernández.



Cabe señalar que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que la Mesa Directiva funcionará durante el Año Legislativo para el que sus integrantes fueron electos y en tanto se efectúa la elección de la Mesa Directiva del siguiente Año Legislativo.