Acribillan a sobrino del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Tweet La noche del martes fue acribillado el sobrino más cercano al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, a menos de 24 horas de que el ex funcionario dejara el cargo. Nayarit - 2017-09-20 10:25:27 - La Jornada / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO La noche del martes fue acribillado el sobrino más cercano al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, a menos de 24 horas de que el ex funcionario dejara el cargo que ostentó durante seis años.



Hugo Ismael Sánchez Sandoval recibió varios impactos de arma de fuego de grueso calibre en el pecho y la espalda cuando viajaba en una camioneta gris tipo Cherokee por el libramiento carretero de Tepic, justo antes de llegar al fraccionamiento Valle Real.



Aunque hasta este momento su familia guarda un hermético silencio, los policías que estaban en el lugar de los hechos confirmaron a los comunicadores la identidad del occiso, ya que era sumamente conocido en la entidad.



También se señaló que con él viajaban dos personas más, quienes resultaron heridas, y se presume que uno de ellos es también familiar del ex mandatario.



Poco después de la medianoche, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) emitió una tarjeta informativa donde daba a conocer la muerte de Sánchez Sandoval, pero sin hacer alusión al parentesco, en ese boletín señalaba que reforzaría los recorridos de seguridad para disuadir los hechos de violencia.



Sánchez Sandoval no tuvo cargo público alguno y siempre mantuvo un bajo perfil, nunca se le vio aparecer en fotografías.



La víspera, Sandoval Castañeda hizo entrega de su cargo a Antonio Echevarría García, quien gobernará durante los próximos cuatro años y tampoco se ha pronunciado al respecto de este hecho.





CON INFORMACIÓN DE: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/09/20/acribillan-a-sobrino-del-ex-gobernador-nayarita-sandoval

