Continúa rescate en Colegio Rébsamen; 32 niños fallecidos

Hasta el momento, el Colegio Enrique Rébsamen ha sido uno de los puntos más dolorosos que ha dejado el sismo ocurrido ayer, pues en este lugar ubicado al sur de la Ciudad de México se ha confirmado la muerte de 32 niños y cinco adultos, además de que todavía hay personas bajo los escombros.



Tras el colapso de una de sus naves, los voluntarios y personal de Ejército y Protección Civil han logrado el rescate de muchas personas, sin embargo, se presume que podría haber más decesos ante la dificultad de llegar al interior de los escombros.



Al lugar han llegado cientos de voluntarios que se han organizado en diversas brigadas y han solicitado la entrega de víveres como agua, comida enlatada y accesorios médicos.



En un recorrido realizado por el equipo de Ciro Gómez Leyva se pudo constatar que se ha vuelto complicado el tránsito vehicular y se observó que civiles han asumido en algunas zonas estas labores.



Mientras tanto, el Sistema de Transporte Colectivo mantiene su servicio normal de las líneas 1 a la 9, aunque la marcha es lenta conforme avanza el día. Anoche todavía algunas tiendas de autoservicio y de conveniencia no estaban brindado servicio debido la falta de energía eléctrica.



En esta zona no hay energía eléctrica, aunque hay alumbrado público y en las zonas aledañas al edificio se ha publicado una lista de unas 30 personas desaparecidas, que se va tachando conforme las rescatan de entre las piedras.





>> CONTINÚAN LABORES DE RESCATE EN COLEGIO RÉBSAMEN: SHEINBAUM



Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan, informó que esta mañana continúan las labores de rescate en el Colegio Enrique Rébsamen, donde aún hay gente atrapada. Agregó que también se labora en el Tec de Monterrey Campus Ciudad de México.



En entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva, la delegada precisó que está en el Colegio Rébsamen desde ayer a las 14:30 horas, después del sismo; \"llegamos, primero, a coordinar las labores de rescate\".



Después llegaron las fuerzas federales, así como cuerpos de emergencia y rescatistas. \"Todavía siguen las acciones de rescate, todavía hay algunos cuerpos. No sabemos si están con vida o no\", puntualizó al tiempo de señalar que cuenta con el respaldo del Sistema Nacional de Seguridad.



La funcionaria destacó también la ayuda ciudadana. \"Seguimos en las labores de rescate y, con el C5 vamos a dar información de toda la delegación\".



Sin precisar cifras, Claudia Sheinbaum dijo que hay muchos edificios que tuvieron que ser desalojados; \"estamos haciendo un recuento para, en su momento, requerir el apoyo para demolición\", concluyó.





