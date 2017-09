Odebrecht salpica a tres exfuncionarios calderonistas y a Veracruz con Etileno XXI

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-09-19-21:23:10 Coatzacoalcos

Los funcionarios indagados son Jordi Herrera Flores, ex director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, Ian Malo Bolívar, su entonces coordinador de asesores y el ex director de Pemex, Juan José Suárez Coppel.



La Procuraduría investiga un contrato firmado en febrero de 2010 por Pemex GyPB, y el consorcio integrado por Braskem y la mexicana Idesa, para abastecer con 66 mil barriles diarios de etano a la planta de Etileno XXI, construida en Coatzacoalcos.



La dependencia indaga si se obtuvo, mediante sobornos y presiones, que implicaran a funcionarios de Pemex para otorgar el contrato a Braskem-Idesa.



Sobre el particular ya han sido interrogados Arturo Arreguí García, subdirector de Planeación de Pemex; Fernando Amor Castillo, subdirector de Gas Licuado y Petroquímicos Básicos; Víctor Domínguez, subdirector de Ductos y Armando Ricardo Arenas, ex director, todos firmantes del contrato y quienes dijeron conocerlo una semana antes de suscribirlo.



La PGR investiga también la fórmula para definir el precio del etano y las cláusulas de penalización a Pemex que podrían representar un daño a sus finanzas pues, según el convenio, Pemex pagará hasta el 200 por ciento de su precio el volumen del gas etano que no pueda suministrarse.



Jordi Herrera negó haber participado en la firma del contrato.













