Aparece cuerpo de menor ahogado en río Jamapa

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-09-19-21:04:15 Medellín

El cuerpo del menor de 14 años desaparecido el pasado domingo en el río Jamapa, fue hallado este martes en la ladera del Río Jamapa, a la altura del rancho JF de la localidad Paso Colorado.



Fue alrededor del mediodía que elementos del agrupamiento marítimo de Fuerza Civil informaron que flotando entre una palizada habían hallado el cadáver del presunto desaparecido, por lo que, lo llevaron hasta la orilla.



Ahí llegó personal de Protección Civil de Medellín y Lorenzo Chagala, de 48 años, quien identificó el cadáver de su hijo el cual respondía al nombre de Lorenzo D. C. J., de 14 años.



Se logró saber que el menor acompañado de varios amigos acudieron la mañana del domingo a nadar al río Jamapa a la altura del poblado El Guasimal.



En el lugar uno de los amigos lo aventó al agua al parecer jugando, pero al no saber nadar, éste se hundió rápidamente hasta no salir a la superficie, provocando que los muchachos se fuera a sus domicilios y más tarde avisaron al padre.



Lorenzo Chagala indicó que había levantado una denuncia por la no localización del menor ante la fiscalía.



Finalmente las autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y levantamiento del cadáver, siendo llevado al Semefo para la necropsia y saber las causas de su deceso.



Los agentes de la Policía Ministerial ya investigan para deslindar responsabilidades y conocerse los pormenores de como se dió el accidente.