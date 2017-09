Activistas del norte de Veracruz urgen alerta de género nacional

Dado el número de asesinatos de mujeres en el país la alerta de género a nivel nacional debe ser una realidad consideró Reina Isabel Llado Castillo, coordinadora zona norte de la Federación de Asociaciones y Liderazgos Femeniles de México (FALFEM) AC.



En la región, consideró como preocupante los casos registrados en los municipios de Poza Rica y Tuxpan, mismos que en ocasiones son considerados por las autoridades como “casos aislados”.



“Que dejen de politizar un problema tan serio como este. Nosotras las mujeres merecemos un respeto, nosotros exigimos paz, porque también hay muertes, no solo es en muchachas jóvenes, también se ha llegado ya a muertes de personas de la tercera edad, donde también han sido violentadas con las mismas características”.



Remarcó que muchas veces los gobiernos, sobre todo los estatales, ocultan las cifras de feminicidios ocurridos por miedo a qué se considere que la inseguridad los está rebasando, no obstante las muertes violentas en mujeres siguen presentándose.



“Los gobiernos muchas veces ocultan lo que está sucediendo en los estados porque no les conviene, hacen caso omiso, entran en la simulación, pero la alerta de género en México, es una realidad. Estamos frente a una alerta ya, de género, seria”.



El caso más reciente, el asesinato de la joven veracruzana Mara Castilla fue considerado por la entrevistada como una ofensa para la sociedad. Mara fue asesinada en el estado de Puebla.



“Con esto de Mara Fernanda, que sirva su sacrificio, su muerte, para que las autoridades abran los ojos y ya no les de miedo decir, sí es cierto, mi estado y mi municipio, o mi región, tenemos un problema de alerta de género”.



Por ello, urgió a decretar una alerta de violencia de género a nivel nacional.