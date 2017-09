Sismo no deja afectaciones en Tuxpan

A 32 años que se registrara un sismo de 8.1 grados Richter que sacudiera a la Ciudad de México en 1985, este martes 19 de septiembre, poco más de tres decadas de este suceso, nuevamente se sintió un movimiento telúrico de 7.1 grados de acuerdo a lo emitido por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).



Este sismo, localizado a siete kilómetros al oeste de Chiautla de Tapia, Puebla, se registró a las 13:14:38 horas y de acuerdo a lo señalado por el Sismológico Nacional se trató de un solo sismo, entre los límites de Morelos y Puebla.



En el puerto de Tuxpan, al igual que en varias partes del país, se percibieron los efectos de este sismo, que activó rápidamente los protocolos de emergencias internos de instituciones públicas, instituciones educativas y la ciudad en general, provocando que se realizara la evacuación de varias de estas para salvaguardar a la población.



Las autoridades municipales dieron a conocer que no se registraron afectaciones, sin embargo, minutos después de este sismo se comenzaron a realizar recorridos para hacer una evaluación total de los daños que pudieron haberse registrado.



El titular del area de Proteccion Civil, Heriberto Nicolás Mogollón refirió que las instalaciones estratégicas como Pemex, CFE, las Plantas Termoeléctricas, Terminales Marítimas no reportaron estragos e incluso, ni protección civil y bomberos recibieron llamadas de auxilio.



Afirmó que se evacuaron varios edificios de la ciudad, como forma preventiva ante este fenómeno natural.



Precisó que en caso como estos, si bien Tuxpan no esta considerado como una zona de alta peligrosidad por sismo, exhortó a la población a estar preparada ya que el municipio esta cerca de la zona sismica del país como lo es la Ciudad de México, Puebla y Oaxaca.



En ese sentido, pidió a los tuxpeños a tomar con calma este tipo de emergencias y poner en práctica lo que se ha logrado conocer a través de los diversos simulacros que se realizan de manera permanente.



No obstante, aseguró que se mantienen alerta ante cualquier eventualidad de este tipo que pudiéra registrarse en próximas fechas



Por su parte, el Ejército Mexicano también activo sus elementos de las fuerzas de reacción, para efectuar reconocimientos en la ciudad, y los demás municipios que comprenden esta jurisdicción, reportando también cero afectaciones.



Cabe señalar que el pasado 7 de septiembre se registró un sismo de magnitud 8.2 que ha dejado varios muertos en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, efectos que también se lograron sentir en este municipio.