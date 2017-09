Adeuda Gobierno de Veracruz 230 mdp a Canaco Xalapa: Gerardo Libreros

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Xalapa, Gerardo Libreros Cobos, precisó que solo a esa cámara, el Gobierno del Estado le adeuda 230 millones de pesos.



En entrevista refirió que le están dando el beneficio de la duda al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, por lo que esperan que sus promesas no sean solo palabras. Sostuvo que el adeudo es para cerca de 15 socios de la Canaco.



"Esperamos que no sean nada más palabras y realmente se cumpla. Queremos darle el voto de confianza, nosotros hemos creído en sus promesas, dijo que habría contacto y diálogo y esperamos que pueda surgir algo positivo", dijo.



Subrayó que luego de que el mandatorio aclarara que no se cancelaron los adeudos, tienen mayor confianza en que se cumpla.



"No hemos tenido ningún contacto, de alguna manera con el comunicado del gobierno se vislumbra algo que nos pueda favorecer para efecto de que nos puedan pagar las deudas", refirió.



De esa forma refirió que el gobernador aclaró que no hay cancelación de adeudos por lo que ello les da mayor certidumbre, "pero hace falta que nos sentemos y dialoguemos para poder llegar a buen fin".



Sostuvo que no están cerrados a ningún tipo de negociación por lo que es urgente que se realice un programa de pagos y se les empiece a pagar.



"Se cometieron muchas irregularidades en donde el listado que se dio a conocer estaba plagado de errores y empresas fantasma, por lo que es pertinente analizar cada uno de los adeudos", abundó.