Reanudarán clases en primaria de Coatzacoalcos tras daños del sismo

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-18-19:39:01 Coatzacoalcos La mayoría de los salones tendrán que ser demolidos porque presentan graves daños

Este martes regresarán a clases más de 200 niños que estudian en la escuela primaria “Adolfo Ruiz Cortines”, aunque no será en sus salones, sino en la biblioteca “Oralia Bringas” que se encuentra a unos metros de esta institución educativa.



Este plantel de la colonia Playa Sol, fue uno de los tantos que resultaron afectados por el sismo ocurrido durante los últimos minutos del pasado 7 de Septiembre.

Es por ello que los padres de familia desde hace más de una semana se opusieron a que sus hijos tomaran clases en los salones que presentan daños.



“Nos está preocupando la seguridad de los niños, se había hablado con personal del Seguro Social pero no pueden prestar las instalaciones porque hay personas que hacen ejercicios en la mañana”, manifestó Luis Arceo, uno de los padres de familia.



Durante la tarde de este lunes 18 de Septiembre, tanto personal de Espacios Educativos y del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INEFED).

“Las aulas están bastante dañadas, realmente no es hacer rehabilitación sino se antoja hacer una demolición de las losas, porque están en mal estado”, confirmó el ingeniero Sergio Bello, representante del INEFED.



En caso de ser autorizados los recursos para este centro escolar, se tardarían cerca de seis meses en contar con nuevas instalaciones.



Además dio a conocer que junto con esta escuela primaria, fueron revisadas más de 44 instituciones educativas de Coatzacoalcos, y en otros municipios del sur de Veracruz, también realizan verificación de daños por el movimiento telúrico.