Papantla clama por abasto de agua

Vecinos de diversas colonias de Papantla están inconformes ante el desabasto del vital líquido que no ha atendido la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).



Los usuarios señalan al jefe de la oficina de CAEV, Nemorio Ibrahim Pérez San Martín de no solucionar la falta de agua ya que en varias ocasiones han reportado el problema, pero no les resuelven.



La colonia Unidad y Trabajo es uno de los sectores que más resiente el desabasto del vital líquido, principalmente en los domicilios que se ubican en las partes altas como las calles 5 de Abril, Puxco, Iztaku, Langa, Sipi, explicó Juan Bautista, uno de los lugareños afectados.



En condiciones similares se encuentran los vecinos de los sectores poblacionales como Anáhuac y Unidad Deportiva, quienes desde el paso del huracán \"Katia\" comenzaron a padecer la falta del vital líquido en sus domicilios.



Lamentaron que aún cuando no tienen el servicio, la CAEV les hace llegar puntualmente sus recibos mensuales, y quiénes no la pagan a tiempo, les aplican multas o incluso hasta les interrumpen el suministro del vital líquido.