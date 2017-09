Lobos BUAP logra derrotar al Veracruz en el Pirata Fuente; marcador 0-1

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-09-17-21:29:05 Veracruz El conjunto poblano no ganaba desde la fecha 3 cuando venció a Pachuca. (Foto: Imago7) Entre que no llevaron el uniforme que habían pactado, se retrasó el juego y por ello cortaron la transmisión por televisión, Lobos BUAP sacó un valiosísimo triunfo al vencer 0-1 a Veracruz como visitante, con lo que además de volver a la victoria tras seis fechas, salieron del fondo de la tabla porcentual, sitio que ahora tiene precisamente el equipo de los Tiburones.



Un solitario gol de Amaury Escoto al minuto 84’, le dio el triunfo a un conjunto licántropo que nunca se cansó de atacar en busca del triunfo, hasta que encontró su recompensa ya en los últimos instantes del encuentro.



Una buena jugada entre el argentino Emanuel Herrera que abrió una pelota para el peruano Luis Advíncula, quien a su vez metió un centro raso, al cual Amaury Escoto –quien estuvo cerca de salir por una lesión minutos antes- se anticipó a su marcador, para vencer al portero Edgar Melitón con un toque pegado al primer poste.



Fue precisamente el guardameta del conjunto veracruzano quien ya había salvado en varias ocasiones a los dirigidos por Juan Antonio Luna, con grandes intervenciones que al menos le daban el punto a los escualos, pero al final, la escuadra local no pudo aguantar los embates de los de la BUAP que no ganaban desde la fecha 3 cuando vencieron 3-2 en casa a Pachuca.



Con este resultado, Lobos llegó a 11 puntos y se ubicó en el décimo lugar de la clasificación general y también mandó al fondo de la porcentual a Veracruz que se quedó con un cociente de 1.0909, por 1.2222 del conjunto poblano. En tanto, los Tiburones hilaron su segunda derrota consecutiva y se quedaron en el lugar 11 de la tabla general con diez unidades.













http://www.mediotiempo.com/futbol/2017/09/17/lobos-gano-en-el-puerto-y-mando-al-fondo-de-la-porcentual-a-veracruz