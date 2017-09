Niega Gobierno de Veracruz que haya cancelado adeudos con la IP

El gobierno del estado de Veracruz dio a conocer que en ningún momento ha cancelado adeudos con proveedores y aseguró que no es facultad del Titular del Ejecutivo del Estado "cancelar deudas".



El Ejecutivo de Veracruz explicó que en los últimos doce años, el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa logró que el Congreso del estado reconociera supuestos adeudos por decenas de miles de millones de pesos, y propuso que se pagaran con cargo al Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (Impuesto del 3% a la Nómina).



Pero el actual gobierno revisó la lista de acreedores, y ubicó a "empresas fantasmas" y personas físicas a las que realmente no se les adeuda y aún así querían cobrar.



El Congreso del Estado de Veracruz aprobó, con fecha 30 de diciembre de 2016, el Decreto número 11, mediante el cual se deja sin efectos el procedimiento propuesto por Javier Duarte para seguir apropiándose de los recursos de los veracruzanos que procedían del Impuesto del 3 por ciento a la Nómina para el pago de adeudos.



El gobernador del Estado de Veracruz promulgó el Decreto número 11 del Congreso del Estado y ordenó su publicación en la Gaceta Oficial número extraordinario 522, de fecha viernes 30 de diciembre de 2016.



En un comunicado el gobierno de Veracruz asume que hay empresas y personas que efectivamente son acreedores del gobierno del estado, y ordenó que se instrumentara un procedimiento para que, de manera transparente, la Secretaría de Finanzas y Planeación revise documentalmente y en campo cada uno de los créditos cuyo pago se exija al Gobierno del Estado de Veracruz.



Indicó que ordenó que aquellos cuya liquidación se justifique, se realice dentro de las limitantes que impone la situación financiera del gobierno del estado de Veracruz.



Advirtió que por el contrario, se procederá penalmente contra quienes pretendan cobrar lo que el gobierno no les debe, ya que el "gobernador del estado tiene un compromiso con la legalidad, la transparencia y el combate a la corrupción.



La medida incluye a algunos medios de comunicación. Se pagará si se debe pagar, en el momento en que se pueda pagar, "pero no permitiremos que por la vía del chantaje periodístico o político se pretenda que desviemos recursos públicos de los veracruzanos para pagar lo que no se debe", expresó.





