En el Puerto también repudian asesinato de Mara

Israel Hernández / Agencia Imagen del Golfo2017-09-17-21:31:48 Veracruz Mujeres del puerto de Veracruz se sumaron al repudio nacional a la violencia de género

Una veintena de mujeres del puerto de Veracruz se sumaron al repudio nacional a la violencia de género, desapariciones y feminicidios, incluido el de la joven xalapeña Mara Fernanda Castilla Miranda.



Desde el parque Zaragoza, Nancy Ortiz Ochoa, representante del Movimiento Amplio de Mujeres en Veracruz-Boca del Río, señaló que la violencia contra las mujeres debe combatirse de manera integral, desde las familias y con una permanente exigencia a las instituciones del estado.



“No es posible y es inadmisible que nos maten por ser mujeres. La violencia no es natural, tampoco es normal que debamos cuidarnos de salir a la calle o ir a ciertos lugares en determinadas circunstancias.



“Hay una cultura del feminicidio que se reproduce todos los días a través de varias acciones, la violaciones, agresiones físicas, verbales y psicológicas son visibles, pero además hay una violencia simbólica que se da a través de la revicitimización de las mujeres”, indicó.



Ortiz Ochoa lamentó que haya una victimización contra Mara Fernanda al cuestionar el por qué había estado en un centro nocturno y había tomado un taxi sola.



“Ninguna mujer sale a la calle con el deseo de que nos maten. No podemos mantener esta inercia de culpar a las mujeres que han sido víctimas, no podemos reproducir la violencia machista, es un trabajo de las instituciones, pero también de todos nosotros”, afirmó.



Al pronunciamiento se sumaron niñas, adolescentes, amas de casa y mujeres de la tercera edad, así como integrantes de la comunidad ciclista del puerto.