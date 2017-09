Conminan a empresas a asistir a capacitaciones del SAT en Tuxpan

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformacion (Canacintra) en esta ciudad, Rebeca Pruneda Hernández hizo un llamado a los dueños de las empresas, que integran este organismo empresarial para que asistan a las capacitaciones ofrecidas por el SAT.



En entrevista, externó que hay temas, por ejemplo, facturación electrónica, que son difíciles para los contadores y representantes de las compañías por tanto, es necesario para que conozcan de qué tratan y puedan adecuarse a la normatividad.



“El administrador del SAT pues nos explica, les explica a la mayoría de los asistentes, que son los contadores de las empresas, nos gustaría que fueran también los dueños de las empresas para que entiendan, porque muchas veces el contador entiende, sabe cómo pero el dueño del negocio no lo entiende y no lo hace como debe de ser, pero si nos gustaría que asistieran los dueños de empresas”.



En temas, por ejemplo, de facturación electrónica, cada 15 días el SAT hace convocatorias en donde varios representantes de empresas acuden, sin embargo, la invitación es para que los propietarios de los establecimientos, acudan.



En cuestiones económicas, la presidenta de Canacintra informó que ha sido difícil lo que va de este año, pues todos los insumos han aumentado su valor, desde las rentas, energía eléctrica y demás productos.



Indicó que a los empresarios transportistas, es a quienes les ha impactado más, sobre todo por el tema de los combustibles.



“Desde luego, por la gasolina es yo creo lo que más nos ha pegado, no nos hemos recuperado de los gasolinazos y creo que esa es la situación difícil”.



Tras este panorama, la entrevistada vaticinó un cierre de año 2017, muy difícil.