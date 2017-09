Congreso veracruzano debe analizar a fondo legítima defensa, advierte IP

Los diputados del Congreso del Estado deben de analizar a profundidad la iniciativa que permite la legítima defensa en Veracruz.



Así lo afirmó el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Rafael Fentanes Hernández, quien acudió a participar en la marcha para exigir justicia por el asesinato de Mara Castilla en el Estado de Puebla.



El recorrido partió de las inmediaciones del Teatro del Estado a la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, en donde el empresario aseveró que ante los hechos de violencia que se siguen registrando en el país y en Veracruz es necesario un cambio.



“No queremos que llegue a eso (la legítima defensa), eso es caos, eso es anarquía, pero si no nos dejan otra alternativa vamos a tenerlo que hacer”, expuso el líder empresarial.



Hay que recordar que el grupo legislativo del PAN presentó una iniciativa que permite actuar en legítima defensa al precisarla dentro del Código Penal. Así, si un ciudadano hace daño a quien intente agredirlo a él, su familia o patrimonio no enfrentaría consecuenciales legales.



El dirigente de la AMIC subrayó que los encargados de los tres órdenes de gobierno deben de estar conscientes que la sociedad está cansada de la impunidad que gozan los delincuentes.



“Hacen algo o vamos a empezar a defendernos nosotros, esto es una muestra de la solidaridad ciudadana”, consideró.



Fentanes Hernández aseveró que la violencia de género y los crímenes siguen presentándose a nivel nacional, lo que no se puede permitir.



“Como padre y abuelo de mujeres, hijo, exigimos que se tomen las medidas necesarias para que cese esta ola de violencia que tanto nos está afectando a todos (…), no podemos quedarnos dormidos”, subrayó.