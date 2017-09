Empiezan a escasear productos de Oaxaca en Coatzacoalcos

Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-17-16:47:51 Coatzacoalcos A más de 10 días del sismo en Oaxaca, comenzó el desabasto de algunos productos que son traídos a Coatzacoalcos del Istmo de Tehuantepec.

Uno de los centros de abastos donde son ofertados tanto alimentos y también artesanías de tierras istmeñas, es en el popular mercado Morelos, en donde el comerciante Vicente Betanzos Orozco, confirmó que la ultima compra que hicieron fue hace tres semanas.



“Las personas que nos surten el pan y todo eso se les cayeron sus utensilios de trabajo, su horno y todo eso, las calderas donde hornean, no están trabajando y vamos a ver si acaso ya se repusieron”, manifestó este locatario, quien es oriundo del municipio de Juchitán, Oaxaca, uno de los lugares que quedaron devastados por el movimiento telúrico.



Entre los productos que comenzaron a escasear es el tradicional totopo, así como pescado horneado, camarón seco, galletas de piloncillo, jícaras, ollas, descartando que por esta situación se tenga que hacer un aumento en los precios, pues consideró que no es justo para los clientes.



Desde el pasado 7 de Septiembre reitero que no han llegado los artículos que se ofertan en su establecimiento, como lo son artículos de barro, estimando que en unas cuatro semanas se pueda regularizar el abastecimiento de todo lo que vende.

Para finalizar dio a conocer que estos productos también pueden ser adquiridos en otros municipios de Oaxaca, como en Matías Romero, solo que no es la misma calidad de los que encuentran en Juchitán.