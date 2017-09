Atienden a 216 embarazadas en Minatitlán; 95 de ellas tienen riesgo y 52 son jovencitas

Elizabeth Marín/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-17-16:22:14 Minatitlán De acuerdo al censo del Centro de Salud, atienden a 216 mujeres embarazadas

De acuerdo al censo del Centro de Salud Urbano de Minatitlán, en lo que va de este año, 216 mujeres embarazadas están recibiendo atención médica, de las cuales 52 son adolecentes y 95 presentan riesgo obstétrico, cifras que representa ‘alarma’.



Es lo que dice el director de la unidad médica, doctor Mariano Bello Matus, al destacar que en base a las estadísticas que manejan sigue aumentando el número de féminas- jóvenes que están en gestación, “nuestra tarea es tratar este problema, orientarlas para ello están las promotoras de salud, los doctores aquí, porque la mayoría de ellos son embarazos no deseados’.



Además es a temprana edad donde se presenta el mayor riesgo, acentuó el galeno, “esta la preclancia, eclampsia, hipertensión arterial, les incrementa la proteína en la orina, les da edema, hay una descompensación metabólica en todo su cuerpo y corre con el riesgo de perder su vida”.



Es por ello llevan a cabo estas actividades de orientación principalmente a los jóvenes, como la que arrancara el día de hoy en la Secundaria Federal No.2 en la colonia el Palmar, a partir de las 10:00 horas, en donde autoridades municipales, de salud y educativas inauguraran ‘La Semana del Adolecente’ bajo el slogan ‘Ser adolecente es bueno, pero adolecente y sano mejor’.



Del 18 al 22 de septiembre se estarán llevando a cabo pláticas del embarazo no deseado, salud bucal, prevención de violencia, planificación familiar, obesidad, bajo peso, prevención de las enfermedades de transmisión sexual, Sida.



Prevención de accidentes, de adicciones, expresiones artísticas, concursos de música, pintura, dibujo, campamento, torneos de beisbol, carreras de relevo, entre muchas otras, la finalidad recalcó el entrevistado es involucrar a los adolecentes que casi siempre se mantienen apartados “se aíslan un poco en el tema de la salud”.





LA TAREA PRINCIPAL LA TIENEN LOS PADRES EN CASA



Bello Matus refirió que, en su opinión los embarazos a temprana edad es cuestión de educación “es desde casa, son los padres que tienen que educar, hablar con sus hijos para que se protejan, hay que proteger a los adolecentes porque ponen su vida en riesgo”. Están los métodos anticonceptivos, porque no hay nada más bonito que una mujer embarazada, ‘pero todo a su tiempo’ recalcó.



Por último dijo que será a partir del 26 de Septiembre, donde inicien la semana de actividades de Embarazos no deseados.