Listón, tijera y seguro, protegen a bebés en fenómenos naturales: partera

Elizabeth Marín/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-17-16:17:44 Minatitlán Partera tradicional afirma que el uso de seguros, listón y tijeras protege al producto de los desastres naturales

Un eclipse o un sismo afecta a la criatura que se lleva en el vientre, asegura la partera tradicional Maricela Rodríguez Olvera, por eso sigue persistiendo la creencia que un listón rojo, seguro y hasta tijeras protege durante un fenómeno natural.



Personas mucho mayores siempre han pregonado que es ‘efectivo’ colocarse estos accesorios, puede ser ‘mito o verdad’, lo cierto es que la mayoría lo hace, para evitar quedar con molestias, dolores que pueden ocasionar hasta el adelanto del parto.



Recordó que en uno de sus embarazos, en los 70’s le toco el eclipse total de sol encontrándose en el sexto mes, por las prisas del trabajo, en ese tiempo laboraba en un hospital, no se coloco nada y al día siguiente comenzaron sus malestares, empezó con dolores hasta que fue llevada para ser atendida en el mismo sanatorio donde trabajaba, nace su hija de seis meses una semana.



Los doctores en ese entonces le preguntaron que porque no había puesto los seguros para no poner en peligro a su criatura. Hoy gracias al cuidado de los doctores, aunque la niña fue enfermiza, se logro, “su hija ya es mamá de dos, una tiene 29 y la otra 19”.





ATIENDE A UNA POR EL RECIENTE SISMO



Maricela Rodríguez relata que ante el reciente temblor del 07 de Septiembre, una preñada de cinco meses, al presentar dolores leves fue a verla para que le tallara la barriguita y con un té, se controlo “el nene está bien, no hay riesgo, se coloco el listón y con eso fue suficiente, el angelito llegara hasta los nueve meses”.



Por lo que aconsejo a las mujeres que por el bien de sus bebes y por el bien de ellas también, como madres tienen el deber de cuidar a sus hijos ‘si los queremos’ para que nazca bien.