Cónclave de concejales del CNI en Orizaba

Con el fin de tender los puentes entre todos los sectores sociales que hoy están siendo agredidos por la guerra que se vive en el país, la tarde de este sábado se ofreció una reunión en la que participaron los concejales del Congreso Nacional Indígena (CNI).



En la reunión que se ofreció en un conocido establecimiento del centro de la ciudad, acudieron los concejales María Elena Jiménez, de Tlilapan, y Pedro Sánchez Tehuintle, de Astacinga.



“El Congreso Nacional Indígena tiene 20 años de haber sido creado y lo conforman pueblos indígenas que buscan el buen gobierno”, destacó Elena Jiménez.



Indicó que en Veracruz hay 12 concejales, mismos que representan el 15 por ciento del CNI.



Parte de sus propuestas, explicó, son el prestar su voz y oídos para denunciar las arbitrariedades del sistema capitalista, además de hacer el llamado a organizarse y defenderse.



Destacó que son siete principios los que rigen su actuar, que son: obedecer (a la mayoría) y no mandar; representar y no suplantar; servir y no servirse, convencer y no vencer, bajar y no subir, proponer y no imponer, construir y no destruir.



Por su parte, Sánchez Tehuintle señaló que luego de 20 años se reformó el congreso, por lo que en octubre del año pasado se hizo una invitación a los pueblos originarios para que se reunieran y fue de esa asamblea que salieron los nuevos concejales de los que forman parte.



Posteriormente, dijo, estuvieron en Chiapas, en donde se les convocó para elegir a una vocera, designación que recayó en María de Jesús Patricio Martínez.



“Marichuy no es candidata, es vocera para participar en las elecciones del 2018 y así alzar la voz ante los tiempos difíciles que se viven con desaparecidos y desaparecidas, presos y presas políticos, en donde ya no se soporta esta situación ni se está de acuerdo con el sistema actual existente”, destacó.

Esta reunión constituyó así un acercamiento con miras a la organización de todos los sectores de la población que son agraviados por autoridades que no los toman en cuenta.