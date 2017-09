La risa no se apaga ni con la crisis: Teo González

Pese a la crisis y otras complicaciones, la gente sigue asistiendo a espectáculos para divertirse, aseguró el comediante Teo González, quien la noche del 15 amenizó con un show en el municipio de Ixtaczoquitlán.



“La crisis provoca que la gente necesite reír, pasársela bien, tener una catarsis, y dentro de esa catarsis estamos los comediantes, y nos contratan más también”, señaló.



Tras mencionar que era la primera vez que acudía a dar el Grito a la zona, agradeció la atención de la población, pues a pesar de la lluvia, nadie se movió el tiempo que duró su actuación, lo que dijo agradecía “con alma y corazón”.



Refirió que en el país la comedia ha crecido, pues hay muchos valores nuevos, y si bien antes hubo cómicos muy reconocidos, la camada ha crecido con Carlos Eduardo Rico, La Chupitos, El Costeño, por mencionar algunos, y siguen dándose a conocer más, lo que si bien representa más competencia, también les obliga a esforzarse más, preparar nuevas rutinas.



Agregó que el uso de las redes también influye en esto, pues cualquier persona acude su show y lo graba, y al rato lo difunde en las redes sociales, entonces ellos deben renovarse constantemente para ofrecer cosas nuevas.



Indicó que México tiene mucha experiencia en lo que es el stand up, pues cómicos desde Palillo y muchos otros más recientes, como Jorge Falcón y el ya finado Miguel Galván, y él mismo, han venido ofreciendo esta modalidad de comedia desde hace muchos años, pero hoy es como una moda, y sigue siendo una manera de divertir.



Explicó que el stand up no es contar chistes, sino anécdotas que le han sucedido de manera personal.



Teo González indicó que además de su show personal tiene una gira con La India Yuridia y Jorge Falcón, y precisamente con ella es con quien estará el 21 de octubre en el Puerto de Veracruz y posiblemente el 22 en Orizaba, y en noviembre también tiene espectáculos agendados con Jorge Falcón en Sinaloa y Chihuahua y el año que viene posiblemente vaya con ellos a Estados Unidos.