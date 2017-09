Empresario ‘agradece’ a MAYL inversión en mobiliario escolar

Pese a que la situación económica del gobierno estatal es complicada, en lo que se refiere a mobiliario escolar sí ha habido inversión, privilegiando a empresarios veracruzanos, aseveró Ángel Mendoza Zamora, empresario del ramo.



Mendoza Zamora comentó que de manera particular se vio beneficiado, pues en su empresa se adquirió mobiliario, por lo que en ese aspecto no puede hablar de que no se ha apoyado a los empresarios veracruzanos por parte de la administración estatal.



Consideró que quienes se quejan en este rubro quizá se deba a que no están en los estándares de calidad que se requiere.



El empresario indicó que esperan que para el mes de octubre se dé nuevamente inversión en este rubro, pues conocen que las autoridades estatales están haciendo un estudio de las condiciones de los planteles para atender algunas necesidades.



“Tengo entendido que el gobierno del estado comenzará a realizar un censo en escuelas estatales para que haya apoyos no sólo para las edificaciones, sino en mobiliario escolar y equipamiento audiovisual e incluso libros”, mencionó.



Aunado a ello, dijo, también han atendido adquisiciones por parte del gobierno federal.



“Nosotros que nos dedicamos al tema del mobiliario escolar, afortunadamente sí hubo un repunte con el programa de excelencia educativa del gobierno federal, que es a través del Inifed y Conafe, aunque desafortunadamente sólo fue de un mes y medio máximo”, señaló.



Mendoza Zamora recordó que a nivel municipal hay un rubro en el Ramo 033 que es destinado a educación y cultura, pero desafortunadamente hay ayuntamientos que no lo aplican y los más perjudicados son los educandos.



En papelería, comentó, sí hay un repunte en esta época por la entrada a clases, aunque las escuelas particulares ya venden su propio material, ya no les dan a los padres una lista para que ellos surtan, lo que ha mermado a los empresarios de esta área.