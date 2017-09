Reportan desaparición de 3 jóvenes en el Sur de Veracruz; 2 son menores

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-09-16-19:37:52 Zona Sur Estos 3 jovencitos desaparecieron durante la semana y se desconoce su paradero

En distintos municipios del Sur de Veracruz y sin tener relación alguna, fue reportada la desaparición de 3 jóvenes, dos jóvenes originarios de Acayucan desaparecieron desde el martes de 12 de septiembre; otro jovencito, pero de Moloacán, desapareció un día después, el miércoles 13 de este mes. Hasta el momento, de los 3 casos no se sabe nada.





LOS DESAPARECIDOS DE ACAYUCAN



Las Alertas Amber se han activado en Acayucan para dar con el paradero de dos jóvenes. Uno de ellos, panadero de 18 años de edad identificado como Daniel Delgado Domínguez y la estudiante del CBTIS 48, Luisa María Pichardo Zavaleta de 15 años de edad, quienes desaparecieron desde el pasado martes 12 de septiembre, pero no tienen relación alguna.



Daniel Delgado es apodado La Pillina, es de oficio panadero y vive en la calle La Ceiba de la colonia Fernando Gutiérrez Barrios.



El martes 12 de septiembre salió de su domicilio alrededor de las 6 de la tarde en una motocicleta de marca Italika color rojo, tipo FT125 hacia los poblados de Ixhuapan y Monte Grande, sin retornar desde entonces.



La estudiante por su parte, salió de su hogar en la calle Ruiz Flores del barrio Villalta de esta ciudad. Ambos casos ya fueron denunciados formalmente ante la unidad integral de procuración de justicia de esta ciudad.









DESAPARECIÓ DESDE EL MIÉRCOLES



Desde el pasado miércoles el joven Cesar Noel Herrera Miranda es buscado por sus familiares, ya que luego de haber salido a realizar algunas labores en compañía de su tío, este no volvió a su casa.



La desaparición del joven fue ventilada recientemente, incluso el hecho se hizo público a través de las redes sociales, específicamente en la página de Facebook “Amigos de Cuichapa”, esto con la intensión pedir ayuda a los miembros para que proporcionen información que ayude a localizarlo.



Su mamá Gloria Elizabeth Herrera, dio a conocer que salió a realizar algunos trabajos en compañía de su tío de nombre Julio Cesar Lima Bustillo, quien es hondureño, de acuerdo a los datos que logró obtener a través de algunas personas, al terminar las labores se marcharon con rumbo desconocido.



Indicó que la situación le preocupa, ya que su hijo de 16 años de edad presenta algunos problemas mentales, anteriormente aunque por corto tiempo ya había salido de casa permaneciendo fuera por varias horas, y era encontrado deambulando en sectores llenos de maleza de la localidad.



Elizabeth Herrera enfatizó que teme por la integridad física de su hijo, por lo que pide el apoyo de la ciudadanía y autoridades para localizarlo, por ello dijo que cualquier información pueden comunicarse con ella al número de celular 923 129 1586.



A través de las redes sociales también responsabiliza a su hermano de lo que le pueda ocurrir a su hijo. Al momento de salir de casa el menor vestía una camisa morada, pantalón de mezclilla y chanclas.