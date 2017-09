PAN busca ensuciar donaciones de Morena a escuelas universitarias, afirma Cruz Malpica

Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-16-14:38:01 Imagen del Golfo

La donación de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del concepto de su dieta, es voluntaria y transparente, lo cual se intentó enturbiar por el Partido Acción Nacional (PAN) y otros partidos adversarios, para buscar desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador, expuso en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, el legislador Amado Cruz Malpica.



El cincuenta por ciento de la dieta de los legisladores de Morena, acentuó el coordinador de diputados de ese partido en el Congreso del Estado, va para la educación, para la apertura de escuelas en municipios, no para la campaña de Andrés Manuel López Obrador, como se ha dicho por adversarios políticos.



\"Hay absoluta transparencia. Los diputados tenemos una dieta establecida por el equilibrio financiero del congreso, y de manera voluntaria cada uno de los diputados de Morena consentimos el 50 por ciento del descuento de esa dieta para donarse a un programa de escuelas universitarias de Morena\".



No es, reiteró, \"un donativo a Morena y no es un donativo a Andrés Manuel. No es un donativo para proselitismo político. Es un donativo para un programa de escuelas universitarias que tiene la personalidad jurídica, que emite constancias de los donativos que recibe\".



Dicha donación, puntualizó, se hace por conducto de la instancia administrativa del Congreso. Los depósitos se hacen mediante transferencias bancarias.



\"Todo lo demás -que se ha dicho- me parece una especulación y las ganas de enturbiar un propósito que va más allá de la política... lejos de ser reprochable habla bien de quienes han consentido ese donativo en algo que tanta falta hace en Veracruz y el país, que es la educación universitaria\".