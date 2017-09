Crimen ‘tortura’ economía de Veracruz; llaman a no acostumbrarse a violencia

El escenario de violencia ha afectado severamente a Veracruz, y ante ello no debe caerse en un \"acostumbramiento\" por parte de sociedad y autoridades, expuso en entrevista Marco Suárez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, en Xalapa.



"No me gustaría que de tanto que se ve y de tanto que se toca el tema, caigamos en el conformismo, en el acostumbramiento de saber cada día de personas asaltadas, golpeadas, asesinadas, y que ya no nos asombre".



Ante ello, enfatizó, la exigencia es a las autoridades para que pongan más énfasis en su trabajo para la seguridad de la población. Se trata, dijo, del bienestar de las familias, así como del sector económico-empresarial.



Y es que precisamente la violencia ha afectado gravemente al sector empresarial, golpeando a la par al tema económico.



Incluso, refirió, gobiernos de otros países como Estados Unidos y España, han emitido alertas a sus ciudadanos para que eviten viajar a lugares como Veracruz, y a México en general. Esto ha repercutido en la caída del turismo, siendo precisamente este sector, motor primordial en la economía del estado y del país.



Aunque en el caso de la región de Xalapa no se han dado cierres de hoteles, la difícil situación económica ha provocado que en este 2017 sólo se ha alcanzado un hospedaje del 30 por ciento, y esa cifra es muy baja, puntualizó Marco Suárez.



Esto a su vez ha repercutido en la economía de las empresas y los trabajadores.



Las empresas hoteleras, reconoció, se ven en grandes dificultades para poder cumplir con el pago de la nómina.



Ante ello, reiteró, es primordial que las autoridades redoblen esfuerzos y se trabaje en materia de seguridad, pues de esa manera mejorarán muchos aspectos en la vida económica y social del estado, y mejorará el turismo, clave para la reactivación.



Pero "para que el turismo se dé, hay varias características que deben cumplirse, y una de ellas es darle seguridad a la gente que nos visita".



El problema, lamentó, es que el tema de la violencia es muy agudo, "es un problema muy grave y triste, y no se ve por dónde pueda parar esto".