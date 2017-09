En calma, ceremonia de Grito; festejos patrios de Veracruz, sin violencia

El gobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares dijo que en Xalapa se puede caminar tranquilo y evitó hablar sobre la situación de violencia al señalar que ese tema se toca todos los domingos.



En entrevista aseveró además que no hubo reporte de incidencias en los municipios veracruzanos por la celebración del grito de independencia durante la noche de ayer.



Entrevistado luego de la guardia de honor a Miguel Hidalgo y Costilla refirió que incluso en los lugares donde se pensó que no habría, se llevó a cabo ese evento cívico en completa calma.



"En todo el estado muy bien, incluso en algún municipio que pensamos que no habría grito, se llevó a cabo, tranquilo, en orden, en Xalapa fue particularmente alegre la ceremonia, miles de personas se congregaron en Xalapa, felicites de estar en el grito y creo que son momentos muy importantes que señalan la urgencia de marchar unidos hacia un futuro distinto", dijo.



Yunes Linares remarcó que existen las condiciones de seguridad para salir a las calles en la capital del estado, pese a los hechos delictivos registrados en los últimos días.



"Yo salí a la calle a medio día (ayer) y lo que vi fue una población contenta, esperando la celebración, tranquila, feliz, en libertad y en la noche no se diga, después de la ceremonia del grito bajé a la plaza Lerdo y había plena seguridad, plena libertad, y así fue en todo el grito, en todo el estado", abundó.



Por otra parte confirmó que hay tres personas lesionadas entre ellas un bombero, y una de de gravedad luego de la explosión en una tortillería en el mercado Unidad Veracruzana del puerto.



"No se dieron cuenta que había una fuga de gas la persona que encendió la caldera está grave, los daños materiales no se han cuantificarlo", subrayó.