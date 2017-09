Yunes Linares, ineficaz ante crisis de Veracruz; sólo pudo exhibir a JDO: IP

A más de nueve meses del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, el renglón de la seguridad sigue mal en el estado de Veracruz, al igual que la economía, cuando "a estas alturas el gobierno ya tendría que haber mostrado músculo, porque le queda poco tiempo", expuso en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, el empresario y político Marco Salas.



"Es cierto que el gobierno anterior dejó al estado con unas finanzas destrozadas, pero eso ya lo sabíamos, no fuimos a encontrar cosas que no sabíamos, era conocido cómo estaban las arcas. Sin embargo, la experiencia y el talento que tiene el actual gobierno, tendría que ser puesta en juego para que esos males se reviertan".



Y añadió: "Habíamos apostado fuerte por la carta del gobierno actual. Si algo me quedaba claro es que en el aspecto de seguridad íbamos a estar muy bien porque el gobernador había estado en áreas donde se manejaba la seguridad. Sin embargo pues en ese renglón, hasta ahorita, estamos mal\".



Asimismo, aunque la administración de Javier Duarte de Ochoa dejó graves daños económicos para Veracruz, el actual gobierno, que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, no ha mostrado claras estrategias y acciones para remediarlo, resaltó Marcos Salas.



Y es que el actual gobernador era consciente de la crisis económica, pero sólo se ha hablado durante su administración de grave daño heredado, sin que se vea la

ejecución de acciones para sacar a Veracruz de ese bache, ahondó.



Marcos Salas, quien se sumó al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador y el movimiento de Regeneración Nacional (Morena), hizo hincapié que tanto en materia de seguridad como económica \"estamos peor, Veracruz está en una situación crítica\".



\"De los 32 estados, ya estamos compitiendo entre los más pobres. Son nueve meses donde el gobierno ya tendría que haber mostrado el músculo\".

Marcos Salas destacó que al ser un gobierno estatal de únicamente dos años, la mayoría de la sociedad ya no espera mucho, pues han pasado nueve meses, de 24, es decir, queda poco tiempo.



\"Queda muy poco tiempo porque ya inicia el proceso de elecciones\".