Quienes hoy critican en Veracruz, callaron en el pasado, dice Franco

El secretario de gobierno, Rogelio Franco Castán, acusó que desde la "representación política" se esté lucrando con la crítica que años atrás no se ejerció y que más bien se guardó silencio.



"La memoria de los veracruzanos sabe distinguir cuando hay un cumplimiento cabal de responsabilidades y cuando desde la representación política solo se lucra con la crítica que en el pasado no se ejerció y más bien callaron", dijo.



En su discurso durante la guardia de honor a Miguel Hidalgo y Costilla, subrayó que la responsabilidad del gobierno estatal es recuperar la grandeza de Veracruz que da la pauta para impulsar el desarrollo económico y generar mejores condiciones de vida para los ciudadanos y las futuras generaciones.



Apuntó que Veracruz como en el pasado enfrenta grandes retos "porque se atentó contra su riqueza", orden social y desarrollo humano.



"No son días fáciles, hubo traición que impactaron la calidad de vida de los veracruzanos en materia de obra pública, de servicios, de calidad educativa, y de salud. Acciones que lastimaron, ofendieron a todo un pueblo", dijo.



Subrayó que se atentó contra el estado de derecho y las instituciones públicas por lo que la lucha de \"miles de veracruzanos\" dio como resultado una alternancia de gobierno histórica en 2016.



"La lucha por dignificar el gobierno sigue y el compromiso de recuperar la legalidad y la fortaleza de las instituciones públicas prevalece", dijo.



Señaló que el combate contra la corrupción que se inició desde el primer día de la administración estatal sigue vigente aunque no es fácil.



"Quienes se empeñaron en destruir la casa y economía de los veracruzanos dejaron condiciones complejas para lograrlo en un instante. Son tiempos de retos, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, nos ha mostrado el camino que debemos seguir, orden para poner de pie las instituciones, un trabajo a favor de todos sin distinción de colores, congruencia política en el ejercicio de gobernar", sostuvo.