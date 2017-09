Sólo 1 municipio de Veracruz se queda sin Grito; alcaldes llaman a austeridad

La celebración del grito de independencia en el municipio de Coxquihui, en el estado de Veracruz, será suspendido pues actualmente existe un proceso judicial en contra del alcalde Reveriano Pérez Vega.



El secretario de gobierno del Estado de Veracruz, Rogelio Franco Castán, aseveró con medios locales, que es el único municipio en el que no se realizará alguna celebración con motivo de la independencia de México este 15 de septiembre.



Cabe resaltar que el pasado mes de agosto la Fiscalía del Estado de Veracruz solicitó al Congreso Local que se iniciara el proceso de desafuero en contra de Pérez Vega, por su presunta participación en diversos ilícitos.



De acuerdo a un boletín los delitos por los que se investiga al alcalde de Coxquhui son evasión de presos, abuso de autoridad y robo de vehículos.



Asimismo, en ocasiones anteriores el mismo gobernador Miguel Ángel Yunes Linares acusó al alcalde de liderar una banda de la delincuencia organizada dedicada a diversos delitos, entre ellos el de robo de combustible y por el cual dijo ya se le investigaba.



AUSTERIDAD EN VERACRUZ



En el resto de los 212 municipios que existen en el estado de Veracruz hasta el momento no se han reportado cancelaciones de la celebración y todos se preparan ya para dar el grito de independencia.



En ese sentido el gobernador Yunes Linares indicó que dicha fiesta nacional se realizará de forma austera y precisó que no se realizará el tradicional brindis al interior del Palacio de Gobierno.



\"Habrá una ceremonia muy formal a las once de la noche y nada más, no hay cena ni nada\", declaró a los medios de comunicación en días pasados.



Asimismo algunos ayuntamientos de Veracruz han anunciado que se sumarán a estas acciones de austeridad en señal de solidaridad con los damnificados por el temblor en Oaxaca y Chiapas, así como por los afectados por el huracán Katia.



