Presenta Allende un rezago de tres años en obras públicas: Noriel Prot

Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-15-18:28:05 Coatzacoalcos La mayoría de las obras etiquetadas para villa Allende, ni siquiera han iniciado, reveló el regidor Noriel Prot.

Villa Allende presenta un rezago de tres años en obras públicas; la mayoría de las que se tenían destinadas para el 2017, ni siquiera se han iniciado, pese a que los recursos para su realización sí fueron etiquetados.



De acuerdo con Noriel Prot Álvarez, regidor con la comisión de Obras Públicas, muchas de ellas continúan paradas; tal es el caso de la pavimentación de las calles Clavijero y 16 de Septiembre, entre 5 de Mayo y Francisco I. Madero.



“Siguen paradas, no se han echado a andar, estamos en espera de que esta misma semana se arranquen, porque al parecer el recurso no se le ha podido entregar a las empresas para que sigan trabajando”, señaló.



El funcionario, precisó que para este año, villa Allende recibió un promedio de 15 millones de pesos, los cuales serán usados para diversas obras, como pavimentaciones y rehabilitación de espacios públicos.



De este recurso, dijo, sólo se ha ejercido el 50 por ciento, y el resto, pertenece a obras que ya están etiquetadas, como el drenaje del Centro, la rehabilitación de la Unidad Deportiva y la construcción de algunos colectores pluviales en distintas zonas de la villa.



Debido a esta situación, reconoció que los habitantes de villa Allende ya se encuentran molestos, pues faltan tres meses para que termine la actual administración municipal, y temen que las obras no sean terminadas este año, tal como ha sucedido anteriormente.



“Esperemos que nos dé tiempo de concluirlas, esperemos que no nos retrasemos, tenemos ya el tiempo de lluvia y norte encima, eso nos va a causar cierto retraso, pero la intención del cabildo es que se concluyan este año”, apuntó.



Según Prot Álvarez, una de las causas principales del retraso en la realización de obras públicas, ha sido el adeudo de la pasada administración estatal con Coatzacoalcos, de 243 millones de pesos.



“La anterior administración no mandaba los recursos y no había operatividad”, expuso, y consideró que al menos la mayoría deberán estar concluidas en diciembre de este año.