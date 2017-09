Celebran 80 aniversario de la primaria Niños Héroes de Coatza

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-15-17:49:33 Coatzacoalcos Celebran emotivo homenaje por el octogésimo aniversario de la fundación de la Escuela Primaria Niños Héroes en Coatzacoalcos.

De pie, como desde hace 80 años, la escuela primaria ‘Niños Héroes de Chapultepec’ celebró un aniversario más de fundación, tiempo en el que se ha logrado posicionar como una de las mejores instituciones de Coatzacoalcos.



Corría el año 1937, cuando inició la historia de esta escuela emblemática de la ciudad.



Los niños, requerían un lugar donde recibir sus clases; fue entonces cuando los padres de familia se dieron a la tarea de formar patronatos, para poder recaudar fondos que permitieran la construcción de un plantel.



Fueron meses de lucha incansable, realizando fiestas en una cancha de voleibol que se ubicaba enfrente del actual inmueble. Hasta que por fin, un día, el dinero había sido completado.



Aunque escasos, los recursos permitieron la edificación de dos aulas de lámina y cartón, y conforme fue creciendo la matrícula de alumnos, los infantes -ávidos del saber- no dudaron en ocupar la sombra de un árbol de mango para nutrir sus conocimientos.



“La escuela no tenía nombre al inicio, por eso no tiene historia desde hace 80 años, tuvo su nombre después de que se construyó”, relató Rosa Navarrete Ríos, directora del turno matutino, quien señaló que 20 años tuvieron que pasar, para que la escuela fuera construida como se conoce actualmente.





Recibe el nombre



Después de haber sido conocida como ‘La verde’, debido al color con el que estaban pintadas sus paredes, la escuela primaria recibió un nombre con un significado mayor. Un nombre que representaba el amor a la patria.



‘Niños Héroes de Chapultepec’, fue nombrada, pues su fundación coincidía justamente con esa fecha tan importante para los mexicanos, cuando los cadetes defendieron el Castillo de Chapultepec.



Han pasado 80 años desde su fundación, y esta escuela parece hacer honor a su nombre de guerra. Y es que tras haber pasado al menos dos terremotos e incalculables sismos de gran magnitud, la estructura sigue de pie y sin ninguna grieta.

“Y así seguirá”, aseguró la directora, quien tiene fe en que este templo del saber, seguirá siendo la cuna de más mentes brillantes, con el único propósito de poner en alto el nombre de Coatzacoalcos.





FORJA ALUMNOS DESTACADOS



Esta primaria, también se ha destacado por su importante aportación académica, pues han sido varios los alumnos que se han destacado en diversos concursos estatales y nacionales, donde el plantel logra posicionarse dentro de los primeros lugares.