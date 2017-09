Será corto el desfile patriótico de Coatzacoalcos

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-15-17:32:10 Coatzacoalcos Por crisis e inseguridad, cortan contingente del desfile patrio en Coatzacoalcos

La crisis económica e inseguridad han obligado a las autoridades educativas a acortar el tradicional desfile cívico militar del 16 de septiembre, de tal forma que este sábado sólo desfilarán los integrantes de la Banda de Guerra de las Escuelas Participantes y las bastoneras que portan el banderín de cada plantel educativo.



De acuerdo con informes obtenidos por Diario del Istmo, el pasado miércoles durante la junta previa del desfile cívico-militar se acordó que los contingentes escolares se acortarán este sábado, pues ya no desfilarán los grupos completos de estudiantes si no únicamente los dos alumnos “en ocasiones son hasta cuatro alumnos” que portan el Banderín o Escudo de la Escuela participante y la banda de Guerra del Plantel Educativo que en su mayoría no rebasan los 20 alumnos integrantes de la citada banda escolar.



Ante las preguntas de algunos maestros del por qué la reducción de los contingentes escolares, la respuesta que recibieron algunos docentes fue el por qué ya no se quería hacer gastar a los padres de familias en la compra de uniformes alusivos al desfile del 16 de septiembre, además de que la cuestión de inseguridad que prevalece en la zona sur, obligaba a no exponer a los menores a cualquier incidente que pudiera presentarse durante o después del desfile cívico militar.



Como es tradición el desfile iniciará a partir de las 08:30 de la mañana y arrancará en la avenida Aldama del Malecón Costero para concluir sobre la avenida 16 de septiembre del mismo malecón.