Oaxaca y Acayucan, hermanados por la música mixe

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-14-20:25:31 Actopan Aunque la mayor parte de sus integrantes son de Oaxaca, la Banda la Consentida tiene su sede en Acayucan y ahora buscan apoyar a sus hermanos oaxaqueños tocando en los bailes masivos que se realizarán a favor de los damnificados de esa entidad por el sismo

Santiago Atitlán, municipio ubicado en la sierra mixe de Oaxaca, tiene una importante relación con Acayucan por un motivo musical.



En ese pueblo, desde niños son enseñados a tocar un instrumento musical como una forma de crearle un oficio laboral a cada joven mixe. La enseñanza otorgada por el gobierno local que se rige por usos y costumbres, obliga a los beneficiarios a tocar en las bandas musicales que se forman durante las festividades de septiembre.



En Acayucan, desde hace un año, 8 jóvenes de ese poblado junto con muchachos de esta ciudad lograron consolidar un proyecto de música sinaloense y norteño denominado “Banda la Consentida de Santiago Atitlán, Oaxaca”, hermanándose a través del arte y hoy es una de las agrupaciones más importantes de la zona sur.



Para los músicos de esa zona de Oaxaca, venir a tocar al estado de Veracruz les resulta más importante económicamente. Aquí, ganan en una semana lo que, en su pueblo, ante tanta competencia y calidad, lograrían ganarlo en un mes, dice Luis Miguel Castro Gómez, director musical de la agrupación.



Su estilo “carnavalero” les permite a los artistas mixes mostrar una mayor calidad musical en comparación al resto de las demás agrupaciones.



La banda se conforma de 13 elementos de los cuales, 8 son de Santiago Atitlán y cinco de Acayucan. “Clarinetes, trompetas, trombones, tuba y saxores” es la especialidad de los artistas oaxaqueños.



Su calidad musical le ha permitido viajar a varios puntos de esta entidad, así como a los estados de Tabasco, Chiapas, Estado de México y Puebla.



Por el sismo ocurrido el pasado 7 de septiembre en Chiapas y que afectó a gran parte de Oaxaca, la Banda La Consentida decidió participar en cuanto maratón musical se haya organizado ya que algunos poblados de la sierra mixe resultaron afectados.



La agrupación se presentará en los tres eventos que se organizarán a favor de los damnificados de Oaxaca en esta zona.



“Oaxaca es la zona de músicos, no es por nada pero los músicos de acá, no traen el mismo nivel que traen ellos, el estilo que ofrece mejor calidad” dice Castro Gómez.



Tocar en los diversos bailes masivos que se están haciendo a favor de los damnificados, es apoyar dijo el director musical, a quienes han dado mucho por alegrar al público veracruzano, que son los músicos de la sierra.





En Santiago Atitlán Oaxaca, los músicos empiezan a aprender el uso de instrumentos desde niños. El gobierno les facilita el aprendizaje con los instructores y aparatos, pero cuando son requeridos para tocar en las fiestas patronales deben acudir y no cobrar por sus servicios. En caso de negarse o no asistir, pueden ser arrestados él artista o sus padres.



La Banda la Consentida tiene sus oficinas en Acayucan pero de 13 elementos que la conforman, 8 son de Santiago Atitlán Oaxaca.