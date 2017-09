Laguna de Nogales es zona de riesgo

Sin letreros de advertencia, ni el apoyo de un guardavidas la laguna de Nogales se ha convertido en una zona de riesgo para visitantes que se aventuran a nadar en sus aguas y terminan poniendo en peligro su vida, señalaron comerciantes de este balneario quienes piden un cambio a la siguiente administración municipal.

El Balneario que ha sido un referente turístico de cientos de visitantes nacionales e internacionales yace descuidado desde hace tres administraciones en que no se le ha invertido a su rehabilitación.



Comerciantes de la laguna señalan que la semana pasada se dio el último caso de ahogamiento en que una persona estuvo a punto de perder la vida y en ese momento no había ningún elemento de Protección Civil, ni tampoco salvavidas porque en los cuatro años de la presente administración municipal, el Alcalde no ha querido invertir en el tema de la seguridad.



En temporada vacacional señalan los comerciantes, se registran hasta dos rescates por semana, principalmente a cargo de personas que alquilan lanchas quienes se ven en la necesidad u obligación de prestar este auxilio.



Pero además, señalan que el lugar carece de letreros informativos para conocer la profundidad y temperatura de las aguas, así como zonas de riesgo donde existe corriente Ya que es en estos lugares donde continuamente se presentan los problemas.



El Balneario carece de un puesto de socorro, de vigilancia o de un buzón de quejas y sugerencias porque así conviene a los intereses del Alcalde, quien se ha caracterizado por no invertir recursos en este balneario.



“De los principales atractivos con que cuenta el Balneario uno de ellos había sido durante muchos años el estanque de los peces de colores, mismo que en esta administración ha sido tan descuidado, que da mal aspecto y han muerto al menos media docena de estos peces”, señalaron.



Los comerciantes solicitan la unidad de todo el gremio a fin de meter un proyecto alterno para la siguiente administración municipal y ver la posibilidad de mejorar las condiciones de este importante recinto pero sobretodo de no poner en riesgo la vida de quienes acuden a visitarlo.