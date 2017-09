Rechaza alcalde de Sayula vínculos con ‘gente maleante’

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-14-20:21:54 Sayula de Alemán Graciel Vázquez Castillo se despidió de la entrega de apoyos a la Policía Municipal dándoles nuevos uniformes

Sin hacer señalamientos directos, ante elementos de la Policía Municipal y miembros de diversos medios de comunicación que asistieron a la última entrega de uniformes a los gendarmes locales que hace su administración; el alcalde, Graciel Vázquez Castillo “Chichel”, dijo que “si otras corporaciones andan mal, yo en cambio siempre dejó buenos consejos y recomendaciones a los policías”.



En su discurso incluyó al comandante Ciro Ángel Rivas Jiménez, de quien aclaró, él no lo puso en el cargo si no la Secretaría de seguridad pública del Estado luego de que el anterior jefe policiaco, no pasó las pruebas de confiabilidad.



“Que no se coludan con ninguna persona que ande en cuestiones malas, es lo que queremos para nuestro pueblo, que no reciban dinero de ninguna gente maleante, esas han sido siempre mis recomendaciones”, afirmó el munícipe.



El mismo Graciel Vázquez Castillo, dijo que su administración será criticada por alguna obra que pudiera haber sido mala, pero jamás por haber robado algún recurso o que su presidente municipal esté inmiscuido en el robo de combustible o tráfico de drogas.



Durante su discurso, señaló, “de mí nunca le he dicho al comandante vete y ponte de acuerdo con esa persona y déjalos trabajar” y se dirigió al jefe policiaco al que le afirmó, que él nunca se lo ha dicho.



Graciel Vázquez Castillo, quien es padre del alcalde electo de este municipio, Graciel Antonio Vázquez Ortiz, aseguró, “soy una persona que no ando metido en nada gracias a Dios, soy libre, voy a entregar mi puesto sin compromisos con nadie”.



“De todos los que son alcaldes hablan, pero de mí, van a hablar porque esto es así, tu entras a una administración y tú sabes que no eres monedita de oro para caerle bien a todos”, concluyó.





CHUPA DUCTOS



Debido a su situación geográfica, por Sayula cruzan ductos de Pemex, provenientes de la refinería de Salina Cruz , Oaxaca a Coatzacoalcos y otros que van de la refinería de Minatitlán al centro de país, en este municipio donde a últimas fechas la Policía Federal ha concentrado sus operativos y ha logrando el decomiso de litros de combustible robado.